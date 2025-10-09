Flipar

Dwayne Johnson conquista aplausos e agradece a Emily Blunt: ‘Acreditou em mim’

O astro Dwayne Johnson — o 'The Rock' —, surpreendeu o mundo ao surgir com um visual radicalmente diferente no Festival de Veneza, onde apresentou o filme 'Coração de Lutador – The Smashing Machine'.

Montagem/Reprodução/Instagram

“Perder cerca de 27 kg, especialmente para alguém tão musculoso quanto Dwayne Johnson, exige uma abordagem incrivelmente disciplinada', comentou o profissional em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

Divulgação

A alimentação seguiu um planejamento preciso, com proteínas magras, vegetais, carboidratos complexos controlados e exclusão total de alimentos processados.

Reprodução/Instagram

'[...] Ela realmente me incentivou e acreditou em mim. Essa transformação não teria acontecido sem a minha melhor amiga, que estava lá para me apoiar e encorajar', disse.

Montagem/Reprodução/Redes Sociais

Johnson também refletiu sobre os estereótipos de Hollywood, comentando que, por muito tempo, foi rotulado pela indústria a atuar apenas em filmes de ação.

Divulgação

'Às vezes são necessárias pessoas que você ama e respeita, como Emily e Benny [Safdie], para dizer que você consegue', completou.

Reprodução/Redes Sociais

O resultado impressionou o público de Veneza, que aplaudiu o filme — e a atuação de The Rock — por cerca de 15 minutos! O ator se emocionou.

Montagem/Reprodução

Antes da estreia do filme, o ator disse ao 'Hollywood Reporter' que essa transformação era algo que ele 'queria muito fazer”.

Reprodução/X @sportsvids1

“Tive muita sorte de ter a carreira que tive ao longo dos anos e de fazer os filmes que fiz, mas havia uma voz dentro de mim, uma vozinha que dizia: ‘Bem, e se eu pudesse fazer mais? Eu quero fazer mais, e como seria isso?’”, afirmou.

Divulgação/Columbia Pictures

Dwayne Johnson nasceu em 2 de maio de 1972, na Califórnia, EUA. Atualmente, ele é considerado uma das maiores estrelas de Hollywood.

Wikimedia Commons/David Shankbone

Antes de se tornar ator, fez sucesso como lutador profissional na WWE, onde ganhou fama mundial por seu carisma.

Wikimedia Commons/Matt Brink

Em 2001, iniciou sua carreira em Hollywood com destaque em 'O Retorno da Múmia', consolidando-se como astro de ação.

Divulgação/Universal Studios

Conhecido por seu físico imponente e presença marcante, estrelou franquias como 'Velozes e Furiosos' e 'Jumanji'. Em 2020, ele chegou a ser o ator mais bem pago do mundo.

Divulgação

O astro também é reconhecido pelo trabalho filantrópico e pela forte presença nas redes sociais. Para se ter uma ideia, seu perfil é seguido por 392 milhões de pessoas.

Reprodução/Instagram @therock

