Dwayne Johnson conquista aplausos e agradece a Emily Blunt: ‘Acreditou em mim’

“Perder cerca de 27 kg, especialmente para alguém tão musculoso quanto Dwayne Johnson, exige uma abordagem incrivelmente disciplinada', comentou o profissional em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.
A alimentação seguiu um planejamento preciso, com proteínas magras, vegetais, carboidratos complexos controlados e exclusão total de alimentos processados.
'[...] Ela realmente me incentivou e acreditou em mim. Essa transformação não teria acontecido sem a minha melhor amiga, que estava lá para me apoiar e encorajar', disse.
Johnson também refletiu sobre os estereótipos de Hollywood, comentando que, por muito tempo, foi rotulado pela indústria a atuar apenas em filmes de ação.
'Às vezes são necessárias pessoas que você ama e respeita, como Emily e Benny [Safdie], para dizer que você consegue', completou.
O resultado impressionou o público de Veneza, que aplaudiu o filme — e a atuação de The Rock — por cerca de 15 minutos! O ator se emocionou.
Antes da estreia do filme, o ator disse ao 'Hollywood Reporter' que essa transformação era algo que ele 'queria muito fazer”.
“Tive muita sorte de ter a carreira que tive ao longo dos anos e de fazer os filmes que fiz, mas havia uma voz dentro de mim, uma vozinha que dizia: ‘Bem, e se eu pudesse fazer mais? Eu quero fazer mais, e como seria isso?’”, afirmou.
Dwayne Johnson nasceu em 2 de maio de 1972, na Califórnia, EUA. Atualmente, ele é considerado uma das maiores estrelas de Hollywood.
Antes de se tornar ator, fez sucesso como lutador profissional na WWE, onde ganhou fama mundial por seu carisma.
Em 2001, iniciou sua carreira em Hollywood com destaque em 'O Retorno da Múmia', consolidando-se como astro de ação.
Conhecido por seu físico imponente e presença marcante, estrelou franquias como 'Velozes e Furiosos' e 'Jumanji'. Em 2020, ele chegou a ser o ator mais bem pago do mundo.
O astro também é reconhecido pelo trabalho filantrópico e pela forte presença nas redes sociais. Para se ter uma ideia, seu perfil é seguido por 392 milhões de pessoas.