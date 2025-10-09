Flipar

Milho: essencial na alimentação e na economia agrícola

O milho é um dos alimentos mais importantes em escala global. E também representa um dos pontos fortes da economia agrícola.

Além de ser alimento natural para pessoas e animais, o milho apresenta uma cultura versátil, sendo utilizado também como matéria-prima na produção de biocombustíveis, amidos, óleos e uma variedade de produtos industriais.

O milho é absolutamente necessário na vida da sociedade moderna, notadamente concentrada no ambiente urbano (no mundo, cerca de 60%, e no Brasil, cerca de 85% da população vive nas cidades).

Ele é um cereal rico em carboidratos e o segundo grão mais produzido no território brasileiro. É um alimento nutritivo, energético, rico em fibras e em compostos bioativos, que faz parte da culinária nacional.

O milho pode ser verde, doce, de pipoca, grãos secos, estar em bebidas e usos industriais. Além disso, pode aparecer em bioetanol de amido, silagem e corte e pastejo. Usos que mostram a versatilidade dos diferentes tipos de milho cultivados no Brasil.

Ao longo das últimas cinco décadas, a cultura do milho passou por uma verdadeira revolução no Brasil. Considerando o período a partir de 1976/1977, houve um crescimento de 83% da área plantada e de 484% da produção.

Em 2024, a produção de milho no Brasil ficou em cerca de 115 milhões de toneladas, com uma queda de 12% em relação ao ano anterior. Essa redução foi influenciada por condições climáticas adversas, como excesso de chuvas no Sul do país, enchentes no Rio Grande do Sul e altas temperaturas com poucas chuvas na segunda safra, afetando negativamente a produtividade das lavouras.

A produção de milho em 2025 mostra clara recuperação, impulsionada por clima favorável e expansão da área plantada. Conab e IBGE projetam safra recorde, entre 126 e 138 milhões de toneladas, superando as estimativas iniciais.

Historicamente, a chegada do milho no Brasil teria ocorrido no século XVI, com a vinda dos portugueses para sua colônia na América do Sul. Eles costumavam comemorar a colheita do trigo, que acontecia durante o verão no Hemisfério Norte, entre junho e agosto.

Desta forma, fizeram com que a celebração ocorresse com algo que fosse mais típico da terra onde estavam. Sendo assim, foi escolhido o milho, que já era consumido pelos índios nativos. A partir disso, o cereal se popularizou em todas as regiões do país.

Esse tipo de cereal conta com alto valor nutritivo, sendo fonte de diversos tipos de vitaminas, Entre elas, a A (boa para a saúde dos olhos), C (que melhora a imunidade do organismo) e E (boa para reduzir risco de doenças cardíacas).

O milho tem diversos benefícios para os seres humanos e os animais. Entre eles, proteger as células, reduzir os níveis de colesterol, prevenir problemas cardíacos e controlar a taxa de açúcar no sangue.

O milho apresenta carotenoides ligados à prevenção de doenças degenerativas da visão, como a zeaxantina e a luteina. Os carotenoides presentes em maior concentração na região macular da retina do olho humano. O que mostra sua importância também na prevenção da cegueira.

As fibras resultantes do processamento do milho por meio da moagem também possuem efeitos benéficos à saúde humana. Eles influenciam no perfil das lipoproteínas – conjunto de proteínas e lipídeos que ajudam o transporte da gordura pelo plasma – e nos níveis de colesterol sanguíneo.

Normalmente, no Dia do Milho os agricultores realizam festivais com demonstrações de comidas típicas feitas a base deste cereal, além de concursos de artesanatos feitos com partes da espiga do milho.

Devido à importância que este alimento tem para o país, foi instituído o 24 de maio, um mês antes do São João, como o Dia Nacional do Milho, através da lei nº 13.101, de 27 de janeiro de 2015.

No Nordeste do Brasil, o milho é a fonte de energia para muitas pessoas que vivem no Semiárido. Outro exemplo disso está na população mexicana, que tem no milho o ingrediente básico para sua culinária.

O uso do milho em grão como alimentação animal representa a maior parte do consumo desse cereal, isto é, cerca de 70% no mundo. Nos Estados Unidos, cerca de 50% são destinados a esse fim, enquanto que no Brasil varia de 60% a 80%.

Embora seja versátil em seu uso, a produção de milho tem acompanhado basicamente o crescimento da produção de suínos e aves, no Brasil e no mundo. Fato esse relacionado com a demanda por esse grão, que é um ingrediente importante na composição das rações para esses animais.

Além dos suínos e dos frangos, também fazem parte da demanda por milho para alimentação animal os bovinos e os pequenos animais. O mercado para o uso desse cereal como alimento também para animais está em crescimento, visto a demanda de rações para os de pequeno e grande porte.

O milho pode ser utilizado de várias maneiras na nutrição animal, podendo ser oferecido in natura, processado, seco ou úmido. A trituração é o método mais difundido para a alimentação dos rebanhos, pois permite uma melhor digestão em comparação a outros formatos de consumo.

A indústria do milho atua ainda em variadas frentes, como: insumos à produção agrícola (produção de sementes); rações para alimentação animal e produção de amido.

Além de produção de grits, fubá, flocos de milho, etc, e na área industrial de segundo processamento de produtos derivados do milho (snacks, cereais matinais, mistura para bolos, sopas, entre outros).

Outra sensação na culinária brasileira, que está sempre atrelada ao cinema e a um bom filme é o milho de pipoca. A principal característica do milho de pipoca é ser rico em fibras e quando feito sem óleos é um alimento de baixa caloria.

No Brasil, o milho se consolidou como um dos principais símbolos das festas juninas por ser a matéria-prima utilizada em inúmeros pratos dos festejos. Entre eles, pipoca, pamonha, canjica, cuscuz e milho cozido.

No mês de junho, começa a temporada de colheita do cereal nas plantações, com trabalhos que ocorrem até agosto. O cereal traz uma pluralidade na cozinha, visto que está presente em diversos momentos e receitas.

Outra iguaria presente nas festas juninas que contém milho em sua receita é a pamonha. Ela é demandada pelos consumidores, que nela buscam reforçar a sua identidade e a territorialidade criada pelos grupos familiares.

Por fim, além de cozido em si, outras comidas derivadas desse grão, como canjica, pamonha, pipoca, curau e o bolo de milho ou fubá, são servidas durante os festejos juninos e julinos.

