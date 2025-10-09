Atrativos de Liechtenstein, país europeu pouco visitado

Inicialmente, era um protetorado do Império Austríaco e, mais tarde, obteve reconhecimento da soberania. Com uma área de apenas 160 km², Liechtenstein é o sexto menor país do mundo, só perdendo, nesta ordem, para as seguintes nações que são minúsculas: Vaticano (o menor de todos), Mônaco, San Marino, Tuvalu e Nauru.