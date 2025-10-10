Flipar Jerry Lee Lewis faria 90 anos: carreira de lenda do rock foi manchada por escândalo pessoal Há 90 anos, no dia 29 de setembro de 1935, nascia em Ferriday, no estado americano da Louisiana, Jerry Lee Lewis, figura central na história do rock and roll e uma das personalidades mais controversas da música popular do século 20. Por Lance

- Domínio público/wikimédia Commons