Arte e cultura da tapeçaria: descubra a origem e os estilos de tapetes pelo mundo

De peças simples e funcionais a verdadeiras obras de arte, os tapetes desempenham papéis estéticos e práticos em muitos lares. Seu valor pode estar na complexidade dos padrões, na qualidade dos materiais ou na fama de sua origem.
A origem da tapeçaria remonta a civilizações antigas como a persa, a egípcia e a chinesa. Registros indicam que tapetes eram usados há mais de dois mil anos para decoração, isolamento térmico e até como símbolos de status.
O tapete Pazyryk, encontrado congelado na Sibéria e datado do século V a.C., é considerado o mais antigo do mundo. Com o tempo, a técnica se expandiu para a Europa e outras regiões, ganhando características próprias em cada cultura.
Os tapetes podem ser classificados em vários tipos, como persas, kilims, shaggy, arraiolos e industriais. Geralmente, os tapetes são feitos de lã, algodão, seda e fibras sintéticas. A lã é muito utilizada por sua resistência e maciez, sendo comum em tapetes na Ásia.
A seda confere um brilho refinado, tornando os tapetes luxuosos e delicados. O algodão é versátil, usado tanto em tapetes simples quanto em combinações com outros materiais. As fibras sintéticas, como nylon e poliéster, garantem durabilidade e fácil manutenção, sendo populares na indústria moderna.
Alguns tapetes são considerados verdadeiras obras de arte, especialmente os tapetes persas, os de seda chineses e os franceses da manufatura de Aubusson. Essas peças possuem desenhos elaborados, muitas vezes inspirados em mitologia, natureza e religião.
Além da beleza, a complexidade do trabalho artesanal e a qualidade dos materiais elevam seu valor. Museus e colecionadores valorizam essas peças, que podem alcançar preços altíssimos em leilões.
A Tapeçaria de Bayeux, originária da França, é um patrimônio histórico devido à sua importância artística e documental. Criada no século XI, ela retrata a conquista da Inglaterra pelos normandos em 1066, narrando a Batalha de Hastings.
Com quase 70 metros de comprimento, essa peça bordada não é exatamente um tapete, mas uma tapeçaria, usada para contar uma história visualmente. Sua riqueza de detalhes e seu valor histórico a tornam um dos maiores tesouros da Idade Média.
Os tapetes têm diversas utilidades, desde decorar ambientes até proporcionar conforto térmico e acústico. Em casas e escritórios, eles ajudam a delimitar espaços, trazendo aconchego e elegância. Além disso, reduzem ruídos e protegem os pisos contra desgastes.
Em algumas culturas, tapetes também têm funções religiosas, como os tapetes de oração islâmicos, usados para marcar o local e a direção da reza.
Vários países são referência na produção de tapetes. O Irã, antigo império persa, é famoso por tapetes de altíssima qualidade, feitos à mão com padrões intrincados. São símbolos culturais e exportados para o mundo todo. Feitos com lã ou seda, os tapetes persas têm nós minuciosos e padrões complexos, como o famoso motivo floral e os medalhões centrais.
Regiões do Irã como Isfahan, Tabriz e Qom são famosas por sua produção artesanal. Cada tapete pode levar meses ou até anos para ser finalizado, garantindo exclusividade e sofisticação.
A Turquia é um dos grandes centros de tapeçaria, produzindo tanto tapetes de nós finos quanto os tradicionais kilims. Os tapetes de Hereke são os mais prestigiados, feitos com seda pura e desenhos altamente detalhados.
Os kilims turcos são tapetes mais rústicos, sem pelos, confeccionados com técnicas de tecelagem plana. Além do uso doméstico, esses tapetes são populares como peças de decoração em todo o mundo.
A Índia herdou a tradição da tapeçaria da Pérsia e desenvolveu sua própria identidade no setor. Os tapetes indianos são conhecidos pelos desenhos florais e palacianos, com influência mogol. Feitos principalmente de lã e seda, destacam-se por sua maciez e durabilidade.
Cidades indianas como Jaipur, Agra e Varanasi são grandes polos de produção, e muitos tapetes indianos são exportados para a Europa e os Estados Unidos.
A China produz tapetes de seda de alta qualidade, com bordados detalhados e cores vibrantes. Oschineses frequentemente apresentam motivos tradicionais, como dragões, flores de lótus e paisagens, destacando um estilo pictórico. Além disso, a China também fabrica tapetes modernos de lã e fibras sintéticas, combinando tradição e inovação.
Outro tipo de tapete é o shaggy, com fios longos e macios, textura felpuda e confortável. Feitos geralmente de poliéster, polipropileno ou lã, são populares em diversos países, incluindo Brasil, Turquia e China, tanto de forma artesanal quanto industrial. Esses tapetes são muito utilizados em salas e quartos, pois criam uma atmosfera quente e sofisticada.
Outro tipo é o arraiolo, bordado à mão sobre uma base de juta ou linho. Originários de Portugal, mais precisamente da vila de Arraiolos, possuem desenhos inspirados na arte islâmica e nos tapetes persas. Geralmente feitos de lã, apresentam padrões geométricos, florais e cores harmoniosas. Sua produção artesanal remonta ao século XVII.
No Brasil, a tapeçaria tem forte influência portuguesa e indígena, refletindo na diversidade de técnicas e materiais. Tapetes de tear, como os de algodão e juta, são comuns no artesanato. Belo Horizonte e Campina Grande têm polos de produção. Além disso, a indústria têxtil nacional também fabrica tapetes sintéticos e industriais, atendendo ao mercado interno e externo.