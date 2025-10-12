Flipar Assim como Zé Neto, relembre artistas que pausaram carreira para cuidar da mente Nos últimos anos, diversos artistas têm pausado suas carreiras para cuidar da saúde mental. Assim, trazem à tona a importância do bem-estar emocional mesmo sob os holofotes. A decisão de pausar, embora difícil, revela coragem e humanidade diante das pressões da indústria. O Flipar te ajuda a relembrar alguns; veja! Por Lance

StockSnap por Pixabay