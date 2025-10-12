Flipar

Assim como Zé Neto, relembre artistas que pausaram carreira para cuidar da mente

Nos últimos anos, diversos artistas têm pausado suas carreiras para cuidar da saúde mental. Assim, trazem à tona a importância do bem-estar emocional mesmo sob os holofotes. A decisão de pausar, embora difícil, revela coragem e humanidade diante das pressões da indústria. O Flipar te ajuda a relembrar alguns; veja!

Zé Neto, da dupla com Cristiano: O cantor revelou que daria pausa na carreira em agosto de 2024 a fim de priorizar o tratamento de depressão e síndrome do pânico. A dupla, assim, anunciou o cancelamento da agenda de shows por três meses.

A decisão de se afastar dos palcos foi recebida com apoio dos fãs, que reconheceram a importância de colocar o bem-estar acima da rotina intensa de shows. Ele retornou aos palcos em dezembro do mesmo ano.

Joe Trohman: O guitarrista do Fall Out Boy se afastou da banda no início de 2023 para cuidar da saúde mental, retornando meses depois com mais equilíbrio e apoio dos colegas.

Ashe: A cantora enfrentou episódios de depressão e se afastou temporariamente da música para cuidar da saúde mental em 2022. Nesse período, buscou reconectar-se com sua essência criativa e identidade artística. As reflexões vividas influenciaram diretamente suas composições mais recentes.

Wesley Safadão: Em setembro de 2023; o cantor interrompeu a agenda de shows para tratar de uma crise de ansiedade. Ele anunciou a paralisação no começo do mês e voltou a se apresentar no dia 30/9.

Whindersson Nunes: O youtuber nunca escondeu sua dura batalha contra a depressão. Por isso, em 2019, ele ficou afastado do mundo virtual por um período.

Em 2021, após a dolorosa perda do filho prematuro de 22 semanas, fruto de seu relacionamento com Maria Lina Deggan, Whindersson optou por se afastar das redes sociais novamente por aproximadamente um mês. Em 2025, uma internação para tratar de questões psicológicas.

Justin Bieber: O caso do cantor é um dos mais conhecidos do mundo da música e do entretenimento envolvendo saúde mental.

Em 2020, Bieber anunciou outro período de afastamento para priorizar sua saúde mental e vida pessoal. Em 2022, o cantor se apresentou no Rock in Rio cercado de rumores acerca de um possível cancelamento em cima da hora.

Depois do show, Bieber anunciou nova pausa e cancelou apresentações em outras cidades do Brasil. 'Eu me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim. Ao sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso priorizar minha saúde ', escreveu.

Selena Gomez: No ano de 2016, a cantora surpreendeu os fãs ao tomar uma decisão abrupta: interrompeu sua turnê 'Revival' e anunciou uma pausa em sua carreira com o objetivo de priorizar sua saúde mental.

Durante esse período, ela compartilhou publicamente suas batalhas contra a ansiedade, a depressão e os ataques de pânico, que eram desencadeados pelo lúpus e seu tratamento médico.

Demi Lovato: A cantora enfrentou uma jornada difícil, marcada por desafios emocionais e físicos, até mesmo tendo passado por distúrbios alimentares e automutilação.

Em 2018, uma nova interrupção, dessa vez por conta de uma overdose. Na época, ela chegou a precisar ser internada às pressas.

Katy Perry: Depois do lançamento do álbum 'Witness', em 2017, a cantora anunciou uma pausa em sua agenda para priorizar sua saúde mental e bem-estar emocional.

Mariah Carey: Em meados de 2001, a cantora tomou a decisão de interromper sua carreira musical a fim de dedicar-se à sua saúde e ao seu equilíbrio emocional.

Na ocasiÃ£o, Mariah foi franca ao abordar suas batalhas contra o transtorno bipolar e a depressÃ£o, e compartilhou publicamente sua trajetÃ³ria de recuperaÃ§Ã£o.

Catherine-Zeta Jones: A atriz compartilhou publicamente sua batalha contra o transtorno bipolar e decidiu se internar em uma clínica de recuperação, dando uma pausa na carreira, em 2013.

Shawn Mendes: Em 2022, o cantor tomou a decisão de encerrar sua turnê “Wonder” com o objetivo principal de cuidar de sua saúde mental.

O artista revelou que estava em tratamento para sua recuperação e planejava retomar as atividades que haviam sido canceladas assim que estivesse em melhores condições. Na turnê, ele passaria inclusive pelo Brasil.

Luísa Sonza: Após o término do relacionamento com o comediante Whindersson Nunes, em 2020, a cantora foi alvo de uma onda de ataques e ameaças de morte nas redes sociais.

Diante da situação insustentável, a artista decidiu buscar auxílio psicológico e deixar o país temporariamente, visando preservar a saúde mental.

Britney Spears: No ano de 2007, a “princesinha do pop” atravessou uma fase tumultuada tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira e decidiu fazer uma pausa. Nesse intervalo, ela chegou a buscar tratamento psiquiátrico.

