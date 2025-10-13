Pagaram mico: Turistas que fizeram vergonha por onde passaram

No México, uma mulher subiu os 91 degraus da pirâmide maia de Kukulcán, no sítio arqueológico Chichén Itzá, na cidade de Tinum. Ao chegar no topo, ela dançou e entrou na sala do templo. O problema é que tudo é proibido, incluindo subir os degraus.
Enquanto subia, ela foi avisada de que não podia fazer issi. A turista também foi hostilizada. Na volta, foi agredida por outras pessoas e chegou a ser presa e tomar uma multa de R$ 10 mil. O local é sagrado para os mexicanos e, felizmente, não foi danificado.
Falando em México, dois mexicanos foram multados, em abril, por perderem o controle de um drone e atingirem Torre de Pisa, um dos principais pontos turísticos de Pisa e da Itália. Os responsáveis foram uma mulher de 26 anos e seu irmão de 18.
Em Roma na Itália, um argentino foi preso após perder o controle de um drone e acertar o teto do Palazzo Venezia, em Roma. O palácio já foi residência do papa e sede do governo do ditador fascista Mussolini. Felizmente, ninguém se feriu e o ponto turístico não foi danificado.
Também em Roma, dois americanos andaram de patinete sobre a histórica Escadaria Espanhola. Eles danificaram um pedaço de mármore de 10 cm.
Os incidentes na Itália não param por aí. Dois turistas franceses foram presos, acusados de roubar uma gôndola e jogar suas decorações em um canal na cidade de Veneza.
Aliás, é comum ver turistas nadando em um dos cerca de 150 canais da cidade. Além de ser proibido, a água costuma estar poluída.
Na Indonésia, um turista canadense se excedeu e postou um vídeo dançando sem roupa no topo do Monte Batur, um vulcão ativo em Bali. O local é considerado sagrado.
O turista foi deportado e está proibido de voltar à ilha de Bali. Após a situação, ele apagou os vídeos e se desculpou. As desculpas não foram aceitas pela população local.
No Egito, uma mulher foi flagrada tirando uma selfie sem roupa perto das Pirâmides de Gizé. O local foi construído há cerca de 4 mil anos e é muito sagrado para os egípcios, com vários faraós enterrados ali.
Após colocar a roupa novamente, a mulher foi autorizada a continuar a visita pelo local. 'Tirar a roupa constitui uma violação das leis, costumes e tradições egípcias', publicou o Ministério do Turismo e Antiguidades, na época.
Nos Estados Unidos, alguns turistas escreveram os próprios nomes em petróglifos no parque nacional Big Bend, no estado do Texas. Petróglifos são imagens raras esculpidas ou desenhadas em superfícies de pedra por civilizações antigas. São objetos de estudos.
Em comunicado, o parque disse que 'o painel rupestre antigo foi irreparavelmente danificado quando vândalos riscaram seus nomes e a data na arte pré-histórica'.
Na Polônia, uma mulher foi detida por fazer uma saudação nazista, proibida em boa parte do planeta. Detalhe: ela fez o gesto em Auschwitz, antigo campo de concentração nazista, onde judeus foram assassinados. Ela falou que foi uma 'brincadeira de mau gosto'.
No Qatar, o humorista brasileiro Fábio Rabin foi detido pela Polícia por apresentar sinais de embriaguez. No local, há várias limitações para bebidas. Ele ficou detido por cerca de duas horas e depois foi liberado.
Antes de fazer uma viagem, principalmente internacional, leia sobre as leis, hábitos e costumes do local. Na dúvida, observe o comportamento dos que estão ao seu redor. No mais, é ter educação...