Pai de Beyoncé revela que cantora teve que fugir de favela carioca ao gravar um clipe

Em entrevista ao apresentador Carlos King, Knowles afirmou que a Sony não teria pagado aos traficantes locais, o que levou as cantoras a deixarem o local de helicóptero por segurança. Segundo ele, esse foi o verdadeiro motivo para o clipe nunca ter sido divulgado.
Nem a Sony nem as artistas comentaram o caso. Em 2016, Alicia Keys mencionou brevemente o episódio, dizendo que as gravações foram divertidas, mas o resultado “não capturou a energia desejada”, motivo pelo qual decidiram não lançar o vídeo.
Beyoncé conquistou pela primeira vez o prêmio de Álbum do Ano no Grammy, com seu álbum Cowboy Carter no dia 2 de fevereiro de 2025.
Além desse prêmio, o álbum também levou as estatuetas de Melhor Álbum Country e Melhor Performance Country por Duo/Grupo com a música “II Most Wanted”, em colaboração com Miley Cyrus.
Ela foi eleita a maior estrela pop do século 21 pela revista norte-americana “Billboard”: “Beyoncé está no topo de nossa lista editorial escolhida pela equipe com base em seus 25 anos completos de influência, impacto e evolução”, destacou a publicação semanal.
Taylor Swift, responsável pela turnê mais rentável da história (“The Eras Tour”), ficou na segunda colocação. Rihanna, Drake e Lady Gaga completam o top 5 eleito pela “Billboard”.
Beyoncé completou 44canos no dia 04/09/2025. Nascida em Houston, no Texas, ela é considerada uma das maiores artistas pop do século 21.
A cantora conquistou fama com o grupo Destiny’s Child entre o fim dos anos 90 e início deste milênio. A formação vendeu 50 milhões de discos.
Em 2003, a popstar lançou seu primeiro álbum solo, “Dangerously in Love”, e desde então já vendeu mais de 100 milhões de discos.
Beyoncé também tem uma carreira cinematográfica, com atuações em filmes como “A Pantera Cor de Rosa” (2006) e “Cadillac Records” (2008).
Em fevereiro de 2024, ela se tornou a primeira mulher negra a liderar o Hot Country Songs, ranking da Billboard que verifica a audiência da música country nos Estados Unidos.
Casada com o rapper Jay-Z desde 2008, ela se apresentou ao lado do marido em 2018 nos shows 'On the run II'.
O casal tem três filhos: Blue Ivy Carter, nascida em 7 de janeiro de 2012, e os gêmeos Sir e Rumi Carter, nascidos em 13 de junho de 2017.
Em 2023, a cantora viajou por Europa e América do Norte com a turnê 'Renaissance', a sexta de sua carreira, e faturou US$ 579 milhões.
O sucesso foi tão grande que virou filme - 'Renaissance: A Film By Beyoncé' -, lançado em dezembro de 2023.
Beyoncé teve um impacto tão grande com as apresentações que, em meados de 2023, ela causou um aumento na inflação na Suécia. A popstar abriu a turnê Renaissance em abril de 2023 por Estocolmo, capital sueca, e, segundo economistas, o evento foi decisivo para a alta dos preços .
A turnê mais recente de Beyoncé é a Cowboy Carter Tour, lançada em 2024 para divulgar o álbum Cowboy Carter. A série de shows traz forte influência da música country e elementos da cultura afro-americana.