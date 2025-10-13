Novo Filme de Dakota Johnson chega ao streaming; atriz tem um clube de livro

Dakota Mayi Johnson nasceu em 4 de outubro de 1989, em Austin, Texas, Estados Unidos. Filha dos atores Don Johnson e Melanie Griffith, ela cresceu em meio ao glamour de Hollywood. Sua avó materna, Tippi Hedren, foi uma das musas de Alfred Hitchcock, e seu padrasto foi o ator espanhol Antonio Banderas.
Dakota Johnson estreou no cinema em 1999, no filme “Loucos do Alabama”, dirigido por Antonio Banderas, seu ex-padrasto.
Depois, iniciou para valer a carreira com papéis em filmes como 'A Rede Social', 'A Fera', “Anjos da Lei” e 'Alianças do Crime'.
Mas foi em 2015 que alcançou fama internacional ao interpretar Anastasia Steele na adaptação cinematográfica da trilogia de “50 Tons de Cinza”. A franquia fez um enorme sucesso no mundo, arrecadou mais de 1,4 bilhões de dólares mundialmente.
“50 Tons de Cinza” começou como uma fanfic da saga “Crepúsculo” e foi escrito pela autora britânica E. L. James sob o título original “Master of the Universe”. A história foi publicada como livro em 2011, e se tornou um fenômeno editorial. A trilogia inclui também “50 Tons Mais Escuro” e “50 Tons de Liberdade”.
O enredo acompanha a relação entre Anastasia Steele, uma jovem estudante de literatura, e Christian Grey, um bilionário misterioso e controlador. Anastasia se vê envolvida em um romance intenso e complexo, que mistura paixão e poder.
Depois, Dakota participou de filmes como “Suspíria: A dança do Medo”, “O Falcão e a Manteiga de Amendoim”, “The Friend”, 'A Filha Perdida' e “Cha Cha Real Smooth: O Próximo Passo” (2022).
Por “Suspíria”, inclusive, recebeu o Prêmio Independent Spirit Robert Altman. Essa premiação, concedida pela Film Independent, organização sem fins lucrativos voltada a filmes e cineastas independentes, reconhece o elenco, o diretor e o diretor de elenco de uma obra cinematográfica.
Protagonizou o filme “Madame Teia” em 2024, um filme do universo cinematográfico da Marvel, embora o longa tenha sido muito criticado pela crítica e pelo público, além de ter ido mal na bilheteria.
Fez o filme “Amores Materialistas”, uma comédia romântica dirigida por Celine Song e lançada em 2025. A atriz interpreta Lucy, uma casamenteira de sucesso em Nova York, que se vê dividida entre Harry, interpretado por Pedro Pascal, um milionário encantador, e John, interpretado por Chris Evans, seu ex-namorado.
Em 2025, esteve presente no Festival de Cinema de Zurique, onde recebeu o Golden Eye Award por suas contribuições à indústria cinematográfica e apresentou o filme “Amores à Parte”, uma comédia sobre relacionamentos.
Vai interpretar Lowen Ashleigh, uma escritora contratada para terminar os livros de Verity, papel de Anne Hathaway, na adaptação cinematográfica do livro “Verity” de Colleen Hoover, que tem estreia prevista para 2026.
Dakota também é produtora e cofundadora da produtora TeaTime Pictures. Em 2020, fez sua estreia como diretora ao co-dirigir o videoclipe da música “Cry Cry Cry” da banda Coldplay, banda do seu ex-namorado, Chris Martin.
Em 2017, os dois começaram um relacionamento e ficaram noivos em 2020. A relação terminou em junho de 2025, quando anunciaram o fim do noivado depois de 8 anos juntos.
Antes disso, ela teve relacionamentos com o músico Noah Gersh e o ator Jordan Masterson.
Curiosidade: Tem seu próprio clube do livro, no qual compartilha sua paixão pela leitura com seus seguidores.