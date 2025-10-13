Flipar

Após diagnóstico de ELA, ator de ‘Grey’s Anatomy’ é visto em cadeira de rodas

Uma notícia envolvendo o ator Eric Dane, conhecido por interpretar o Dr. Mark Sloan na série 'Grey’s Anatomy', pegou muitos fãs de surpresa.

Reprodução

Ele foi flagrado no aeroporto de Washington, nos Estados Unidos, utilizando uma cadeira de rodas motorizada ao lado de uma assistente.

Reprodução

Em abril de 2025, o ator havia recebido um diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Reprodução

No fim de setembro, o ator participou de um evento promovido pela 'I AM ALS', uma organização sem fins lucrativos que se dedica a promover a pesquisa e o apoio a pessoas afetadas por doenças neurodegenerativas.

Reprodução/YouTube

Durante sua apresentação, o ator expressou sua determinação em lutar contra a doença, motivado pelo desejo de acompanhar o crescimento de suas filhas.

Reprodução/YouTube

Em uma entrevista ao programa 'Good Morning America', em junho, Dane já havia compartilhado que a doença o fez perder o movimento do braço direito.

Reprodução/YouTube

'Comecei a sentir uma fraqueza nas mãos, principalmente na direita, e eu pensei que fosse por digitar demais. Meses depois, tudo começou a ficar pior', contou.

Reprodução/YouTube

A ELA é uma condição degenerativa que provoca a morte gradual dos neurônios motores — células responsáveis pelos movimentos voluntários —, resultando em paralisia progressiva e irreversível.

Steve Buissinne/Pixabay

Eric William Dane nasceu em São Francisco, Califórnia, em 9 de novembro de 1972. Saiba mais sobre ele!

Flickr - DoD News Features

Dane começou sua carreira nos anos 1990, participando de episódios de séries como 'Uma Galera do Barulho', 'Anos Incríveis' e 'Um Amor de Família'.

Reprodução/X

Em 1999, fez sua estreia no cinema com o filme 'O Jogo Da Esperança', dirigido por Rich Cowan.

Flickr - Gage Skidmore

Entre 2003 e 2004, Dane interpretou Jason Dean na série 'Charmed: Jovens Bruxas'.

Reprodução

Porém, o grande papel da sua vida veio em 2006 quando entrou para o elenco de 'Grey’s Anatomy', uma das séries de drama médico de maior sucesso no mundo.

Reprodução/Instagram

Sua atuação carismática e a química com os outros personagens tornaram o charmoso cirurgião plástico Dr. Mark Sloan um dos favoritos dos fãs.

Divulgação/ABC

Após sua saída de 'Grey's Anatomy', Dane assumiu o papel principal como o Capitão Tom Chandler na série pós-apocalíptica de ação 'The Last Ship', que foi ao ar de 2014 a 2018.

Reprodução

Mais recentemente, de 2019 a 2022, o ator viveu Cal Jacobs, um pai complexo e problemático, no drama adolescente da HBO 'Euphoria'.

Divulgac?a?o/HBO

Outros filmes estrelados por Dane são: 'X-Men: O Confronto Final', de 2006, 'Marley e Eu', de 2008, 'Idas e Vindas do Amor', de 2010, e 'Bad Boys: Até o Fim', de 2004.

Reprodução

Em sua vida pessoal, Eric Dane foi casado com a atriz Rebecca Gayheart de 2004 a 2018. Eles tiveram duas filhas.

Reprodução/YouTube

O ator enfrentou alguns desafios ao longo da carreira, incluindo uma depressão que o afastou temporariamente das gravações de 'The Last Ship', em 2017.

Reprodução/HBO

Seus últimos trabalhos foram na minissérie 'Kabul', no filme 'No Limite da Proteção', e na série policial 'Contagem Regressiva', todos de 2025.

Divulgação

