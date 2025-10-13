Após diagnóstico de ELA, ator de ‘Grey’s Anatomy’ é visto em cadeira de rodas

Ele foi flagrado no aeroporto de Washington, nos Estados Unidos, utilizando uma cadeira de rodas motorizada ao lado de uma assistente.
Em abril de 2025, o ator havia recebido um diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).
No fim de setembro, o ator participou de um evento promovido pela 'I AM ALS', uma organização sem fins lucrativos que se dedica a promover a pesquisa e o apoio a pessoas afetadas por doenças neurodegenerativas.
Durante sua apresentação, o ator expressou sua determinação em lutar contra a doença, motivado pelo desejo de acompanhar o crescimento de suas filhas.
Em uma entrevista ao programa 'Good Morning America', em junho, Dane já havia compartilhado que a doença o fez perder o movimento do braço direito.
'Comecei a sentir uma fraqueza nas mãos, principalmente na direita, e eu pensei que fosse por digitar demais. Meses depois, tudo começou a ficar pior', contou.
A ELA é uma condição degenerativa que provoca a morte gradual dos neurônios motores — células responsáveis pelos movimentos voluntários —, resultando em paralisia progressiva e irreversível.
Eric William Dane nasceu em São Francisco, Califórnia, em 9 de novembro de 1972. Saiba mais sobre ele!
Dane começou sua carreira nos anos 1990, participando de episódios de séries como 'Uma Galera do Barulho', 'Anos Incríveis' e 'Um Amor de Família'.
Em 1999, fez sua estreia no cinema com o filme 'O Jogo Da Esperança', dirigido por Rich Cowan.
Entre 2003 e 2004, Dane interpretou Jason Dean na série 'Charmed: Jovens Bruxas'.
Porém, o grande papel da sua vida veio em 2006 quando entrou para o elenco de 'Grey’s Anatomy', uma das séries de drama médico de maior sucesso no mundo.
Sua atuação carismática e a química com os outros personagens tornaram o charmoso cirurgião plástico Dr. Mark Sloan um dos favoritos dos fãs.
Após sua saída de 'Grey's Anatomy', Dane assumiu o papel principal como o Capitão Tom Chandler na série pós-apocalíptica de ação 'The Last Ship', que foi ao ar de 2014 a 2018.
Mais recentemente, de 2019 a 2022, o ator viveu Cal Jacobs, um pai complexo e problemático, no drama adolescente da HBO 'Euphoria'.
Outros filmes estrelados por Dane são: 'X-Men: O Confronto Final', de 2006, 'Marley e Eu', de 2008, 'Idas e Vindas do Amor', de 2010, e 'Bad Boys: Até o Fim', de 2004.
Em sua vida pessoal, Eric Dane foi casado com a atriz Rebecca Gayheart de 2004 a 2018. Eles tiveram duas filhas.
O ator enfrentou alguns desafios ao longo da carreira, incluindo uma depressão que o afastou temporariamente das gravações de 'The Last Ship', em 2017.
Seus últimos trabalhos foram na minissérie 'Kabul', no filme 'No Limite da Proteção', e na série policial 'Contagem Regressiva', todos de 2025.