Cruzeiros ganham festas temáticas de Halloween em alto-mar

Outubro chegou e com ele uma programação arrepiante — inclusive para quem curte cruzeiros. Isso porque a MSC Cruzeiros irá celebrar o Halloween durante este mês com uma festividade temática para todas as idades a bordo de seus navios.

Inclui festas à fantasia, concursos criativos de decoração de abóboras e até “casa mal-assombrada” especialmente preparada para entreter as crianças.

No Brasil, a programação estará disponível nas duas primeiras viagens do MSC Preziosa, navio que abre a temporada de cabotagem 2025/2026.

Os embarques acontecerão em mini-cruzeiros de três noites, com partidas de Santos nos dias 26 e 29 de outubro, incluindo uma parada encantadora em Búzios.

31 de Outubro é a data em que se comemora o Halloween — ou Dia das Bruxas. Sua celebração ocorre em vários países, principalmente onde o inglês é idioma oficial. É a véspera da data que no Ocidente é celebrada como o Dia de Todos os Santos (1/11) - um dia antes do Dia de Finados ou dos Mortos.

Tanto que a palavra Halloween significa originalmente, em inglês, All Hallows' Eve (Véspera de Todos os Santos).

O nome dado no Brasil- Dia das Bruxas - não é tradução literal. Foi a forma popular de adotar a data para festejos que remetem a misticismo e atraem a curiosidade de adultos e crianças.

Muitas das tradições do Halloween têm origem no antigo festival celta do fim da colheita, o Samhain, que marcava o início do inverno na antiga Gália (atual França) entre 600 a.C e 800 a.C. .

Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o “Outro Mundo”, onde vivem os mortos.

Popularmente, se associa o Halloween à bruxaria. Desde meados do século 20, a Bruxaria tornou-se difundida na tradição Wicca, cujo pioneiro, Gerald Gardner, dizia resgatar a mais antiga religião do mundo.

Em diversos países, numa das atividades populares de Halloween, crianças batem nas casas e perguntam: 'Doces ou Travessuras?'. Se a resposta for doce, elas recebem guloseimas. Se for travessura, elas assustam os moradores com máscaras.

Muitas pessoas capricham nas guloseimas e fazem doces em formatos de monstros e outros personagens assustadores.

Pelo mundo, o modo como o Halloween é celebrado hoje não tem quase relação com a origem. Só restou uma alusão aos mortos. Uma das características é o uso de disfarces.

Os celtas acreditavam que adereços e fantasias ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar.

Uma das mais propagadas caracterizações do Halloween é transformar abóboras em lanternas, com cortes que formam olhos triangulares e uma grande boca assustadora.

Chamada de Jack o’lantern, tem origem num conto celta sobre um rapaz proibido de entrar no céu e no inferno que vaga eternamente com sua lanterna em busca de descanso.

As cores laranja e preto marcam o festival do Samhaim porque, no início do outono, as folhas ficam laranja e os dias são mais escuros.

As figuras de esqueletos e fantasmas são propagadas na celebração porque, para os celtas, os mortos assumiam essas formas.

Os morcegos eram atraÃ­dos pelas fogueiras nos festivais de Samhaim e, por isso, acabaram se associando tambÃ©m Ã  imagem da celebraÃ§Ã£o.

O Halloween dos países britânicos acabou se espalhando por colônias, como os Estados Unidos e o Canadá. E, mesmo após a independência, a festa se manteve nesses países.

O Halloween chegou ao Brasil nos anos 1970, a partir justamente da influência de filmes americanos que mostravam a celebração.

Também é propagado por cursos de idioma que tentam fazer uma conexão cultural entre os países.

O Halloween no Brasil atraiu a antipatia de grupos que consideravam a festa uma 'americanização' na cultura brasileira. Por isso, foi criado o Dia do Saci, também em 31/10, para festejar uma lenda folclórica brasileira. Apesar disso, o Halloween ainda é comemorado, de forma divertida, inclusive em escolas.

No Brasil, o Halloween é marcado principalmente por festas à fantasia e por decorações em estabelecimentos comerciais e restaurantes, com temática de monstros, vampiros, bruxas, entre outros.

