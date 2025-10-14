Filho de Maurício de Sousa faz homenagem ao pai, criador da Turma da Mônica

Afinal, seu filho, Mauro Sousa, fez uma postagem em suas redes sociais, onde aparece ao lado do pai, que está em cadeira de rodas. 'Entramos no mês do seu 90° aniversário e eu não vejo a hora de te mostrar todas as homenagens que estão sendo preparadas para você! Você merece. Te amo, pai', escreveu o ator e diretor.
Mauro, aliás, interpreta o próprio pai no filme 'Mauricio de Sousa: O Filme', previsto para estrear no dia 23 de outubro nos cinemas brasileiros.
Nascido em Santa Isabel, no estado de São Paulo, em 1935, Mauricio de Sousa é também empresário e escritor. Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), ele conquistou o coração dos brasileiros ao criar personagens como Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali.
A 'Turma da Mônica' é um dos quadrinhos e desenhos de televisão mais populares entre os brasileiros. A turminha traz um universo de diversão e conhecimento.
Veja a seguir algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre a turma criada por Mauricio de Sousa que marcou a infância de tantas pessoas e ainda conquista novos fãs.
Curiosidade 1: A Turma da Mônica também é publicada no exterior. Nos Estados Unidos, a galera se chama Mônica's Gang. Além disso, os nomes dos personagens são diferentes. O Cebolinha, por exemplo, se chama Jimmy Five e o Chico Bento é o Chuck Billy.
Curiosidade 2: É muito comum ver a Mônica segurando o seu coelho, que é azul. Mas no começo, Maurício de Sousa havia desenhado o Sansão na cor amarela. O nome do brinquedo foi escolhido com ajuda dos fãs. Ele aparecia sem nome nas tirinhas até que, em 1983, a menina Roberta Carpi, de 2 anos, venceu um concurso e escolheu o nome Sansão.
Curiosidade 3: Cebolinha e seus sapatos. O personagem que troca o 'r' pelo 'l' foi criado em 1960. Conforme a turma foi crescendo, ele optou por deixar os personagens descalços para ganhar agilidade. A própria Mônica só surgiu três anos depois, em 1963.
Curiosidade 4: Horácio é o alter ego de Maurício de Sousa. O dinossauro, filhote de Tiranossauro Rex, foi criado em 1961 e estreou na tira diária do Piteco publicadas no jornal Diário de São Paulo. O nome é de um professor amigo de Maurício.
O cartunista paulista criou mais de 200 personagens e declarou que Horácio é, de fato, o que mais se parece com ele.
Curiosidade 5: Maurício de Sousa era repórter policial antes de se tornar um brilhante cartunista, mas ele tinha pavor de ver as imagens fortes em cenas de crime.
Curiosidade 6: O Cebolinha tem um nome verdadeiro que poucos conhecem. Ele se chama Cebolácio Júnior Menezes da Silva.
Curiosidade 7: Cebolinha não troca as letras quando está pensando e, se fosse escrever, acertaria as palavras. O personagem tem dislalia - troca de fonemas na hora da pronúncia.
Curiosidade 8: Os quatro personagens principais são Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão. Mas a turma começou com Franjinha e Bidu, no ano de 1959. A dupla foi inspirada na infância de Maurício de Sousa, que tinha um cachorro chamado Cuíca.
Curiosidade 9: Mônica e a Magali são inspiradas nas filhas de Maurício. Já Cebolinha e Cascão se basearam amigos de infância do criador da turminha.
Curiosidade 10: Uma das principais personagens da turminha e famosa por ter um apetite sem fim, Magali é a única canhota da turminha.
Curiosidade 11: A turma rendeu spin-offs. O trabalho criativo de Maurício de Sousa deu tão certo e se tornou tão popular que personagens da Turma da Mônica ganharam tirinhas próprias.
É o caso, por exemplo, da Turma do Chico Bento (foto), que foca na rotina do garoto com fama de preguiçoso e que vive numa fazenda. Também há a Turma da Tina e a Turma do Horário.
Curiosidade 12: A turma se adapta à modernidade. Maurício de Sousa já declarou que a Mônica parou de bater nos personagens (algo que acontecia antigamente) porque, em plena década de 2020, isso é politicamente incorreto.
Curiosidade 13: Os personagens são inseridos em situações reais da atualidade. Um exemplo disso é o recente desenho de Cascão, que detesta tomar banho, mas que no meio da inundação ajuda as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul - fato que comoveu o país.