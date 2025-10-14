Falha geológica que causa terremotos inspirou filme de catástrofe

Na CalifÃ³rnia, nos Estados Unidos, existe uma falha geolÃ³gica conhecida como 'Falha de San Andreas' que causa pesadelos em muitos especialistas que acompanham o assunto. Entenda por quÃª!
A 'Falha de San Andreas' é uma falha geológica significativa que se estende por aproximadamente 1.300 km ao longo da Califórnia, nos Estados Unidos.
Ela marca a fronteira entre as placas tectÃŽnicas do PacÃfico e da AmÃ©rica do Norte.
A falha é responsável por terremotos históricos, como o Grande Terremoto de São Francisco de 1906, que teve magnitude 7,8 na escala Richter e deixou a cidade devastada, com mais de 3 mil mortes.
Além desse, outro terremoto causado pela falha ??foi o de Loma Prieta, em 1989 (magnitude 7,1), que matou 63 pessoas.
Os cientistas acreditam que a falha de San Andreas pode produzir terremotos de grande magnitude no futuro, o que representa uma sÃ©ria ameaÃ§a para a populaÃ§Ã£o e infraestrutura da CalifÃ³rnia.
A falha se estende desde Point Arena, no norte da Califórnia, até Imperial Valley, no sul do estado.
Ela passa por diversas cidades importantes, como San Francisco, Los Angeles e San Diego.
É uma falha transcorrente, o que significa que as placas tectônicas se movem lateralmente uma em relação à outra.
Alguns cientistas estimam que há uma probabilidade de quase 50% de ocorrer um terremoto de magnitude 7,0 ou superior na Falha de San Andreas nos próximos anos.
Além do risco de terremotos, a Falha de San Andreas também causa outros efeitos na região, como a deformação do terreno, atividade vulcânica, desafios na construção e mudanças no nível do mar.
Após o grande terremoto em São Francisco, foram implementadas novas regras que exigem que estruturas de concreto -- incluindo escolas e hospitais -- sejam reforçadas.
No inÃcio de 2019, um sistema de alerta para antecipar terremotos entrou em operaÃ§Ã£o em Los Angeles, parecido com os que sÃ£o usados em paÃses com muita atividade sÃsmica, como JapÃ£o e MÃ©xico.
O sistema usa um aplicativo que avisa os residentes -- e as autoridades -- de Los Angeles até 40 segundos antes de um terremoto de magnitude 5 ou mais.
O assunto desperta tanto interesse que, em 2015, foi lançado o filme 'Terremoto: A Falha de San Andreas', dirigido por Brad Peyton e estrelado por Dwayne Johnson, Carla Gugino e Alexandra Daddario.
O filme segue a história de um piloto de helicóptero de resgate, interpretado por Johnson, que tenta salvar sua filha durante uma série de terremotos catastróficos ao longo da falha de San Andreas, na Califórnia.
O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 474 milhões em todo o mundo, tendo custado US$ 110 milhões.
Los Angeles é a segunda maior cidade dos Estados Unidos, localizada no estado da Califórnia.
A cidade é lar de várias atrações famosas, como o Hollywood Walk of Fame, o Griffith Observatory (foto), o Getty Center e as praias de Santa Monica e Venice.
A Califórnia, por sua vez, é o estado mais populoso do país, com mais de 39 milhões de habitantes.
A Califórnia também é o terceiro maior estado em área terrestre, atrás apenas do Alasca e do Texas.