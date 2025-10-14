Buscas por professor universitário que desapareceu na Trilha do Pão de Açúcar continuam

Antônio Petraglia, de 70 anos, se perdeu durante o percurso e está sumido desde o dia 12 de outubro.
A família tem feito apelos por qualquer informação que possa ajudar a localizar o idoso, que é portador da Doença de Alzheimer.
Segundo os familiares, o trajeto era acompanhado por um aplicativo de celular, que deixou de transmitir o sinal em determinado momento.
O professor costumava fazer caminhadas quase todos os dias, por recomendaÃ§Ã£o mÃ©dica, e tinha autorizaÃ§Ã£o do mÃ©dico para praticar o exercÃcio sozinho.
Antônio iniciou o passeio pelo Aterro do Flamengo, por volta das 4 da tarde. Cerca de uma hora e meia depois, o sistema indicou que ele havia chegado à trilha do Morro da Urca, mas, em seguida, o sinal foi interrompido.
Além de percorrerem a trilha, os bombeiros também estenderam a procura ao mar com o uso de motos aquáticas, já que certos pontos terminam em um barranco sobre o mar da Praia Vermelha.
Além disso, drones equipados com tecnologia de detecção de calor estão sendo empregados para auxiliar na localização do professor.
O Morro do Pão de Açúcar, localizado na entrada da Baía de Guanabara, é um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro e do Brasil.
Com 396 metros de altura, o morro oferece uma vista panorÃ¢mica deslumbrante da cidade, incluindo a Praia de Copacabana, o Cristo Redentor, o Morro da Urca e o mar que contorna a costa carioca.
O nome teria origem na semelhanÃ§a do morro com os blocos de aÃ§Ãºcar refinado que eram moldados em formato cÃŽnico no perÃodo colonial.
O acesso mais tradicional é feito pelo bondinho do Pão de Açúcar, um dos teleféricos mais famosos do mundo, inaugurado em 1912.
O percurso é dividido em duas etapas: a primeira liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca, e a segunda segue até o topo do Pão de Açúcar propriamente dito.
Além do bondinho, o local oferece opções de trilhas ecológicas, muito procuradas por praticantes de caminhada e aventureiros.
A Trilha do Morro da Urca, acessível pela Pista Cláudio Coutinho, é a mais conhecida. Começa na Praia Vermelha e segue por cerca de 1,2 km em meio à mata atlântica até o topo.
O trajeto é bem sinalizado, tem dificuldade leve a moderada e costuma levar entre 30 e 50 minutos.
Já a Trilha do Costão do Pão de Açúcar, além de caminhada, inclui um trecho de escalada em rocha.
O percurso inclui trechos de escalaminhada (subida com o auxílio das mãos em rochas) e é recomendado o acompanhamento de guias credenciados.
Algumas dicas de segurança são úteis para ambas as trilhas: evite ir sozinho; use calçados adequados – com boa aderência – e roupas leves; leve muita água, protetor solar e repelente.
Em caso de chuva, não suba: o solo e as pedras tornam-se escorregadios e aumentam o risco de acidentes.