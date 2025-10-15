Flipar Othon Bastos, aos 92 anos, celebra trajetória e reflete sobre o “fim” de sua geração O grande ator Othon Bastos revisita sete décadas de carreira no monólogo 'Não me entrego, não!', apresentado recentemente em São Paulo. Em entrevista ao videocast 'IstoÉ Gente Entrevista', o ator, nascido em 23 de maio de 1933, refletiu sobre sua trajetória e o papel dos veteranos nas artes cênicas. Por Lance

Reprodução Instagram