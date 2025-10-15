Flipar

Tribunal de Contas investiga contrato milionário de Whindersson Nunes com o Piauí

O Tribunal de Contas do Piauí apura um contrato de R$ 11 milhões firmado pela Secretaria de Educação do Estado com a Tron Atividades de Apoio à Educação Ltda, empresa ligada ao humorista e influenciador Whindersson Nunes.

Por Lance
Reprodução/Governo do Piauí

Segundo o 'Metrópoles', o acordo prevê fornecimento de kits de robótica e treinamento para escolas públicas da rede estadual. A secretaria teria favorecido indevidamente a empresa ao dispensar a licitação, apesar de reconhecer a existência de outros fornecedores capacitados.

Reprodução/Governo do Piauí

O contrato inicial, assinado em 19 de agosto, era de R$ 4,99 milhões, mas foi aditado e já alcança R$ 11 milhões, com validade até agosto do próximo ano.

Reprodução/Governo do Piauí

O governo do Piauí informou que o pagamento é feito com recursos federais, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A investigação busca esclarecer se houve irregularidade na contratação direta da empresa de Whindersson.

Reprodução/Governo do Piauí

O humorista, aliás, virou assunto após entrevista ao Fantástico. Ele falou sobre o diagnóstico de superdotação e sobre como já se sentia diferente desde a infância. Segundo Nunes, as crises depressivas enfrentadas nos últimos anos estão relacionadas com essa descoberta.

Reprodução de vídeo TV Globo

Ao ser internado numa clínica de reabilitação em fevereiro de 2025 para tratar o vício em álcool, além de depressão e ansiedade, Whindersson passou por exames que constataram altas habilidades. O Quociente de Inteligência do influenciador é de 138. 'A média geral é 96, 101', disse a neuropsicóloga Carolina Mattos.

Reprodução de vídeo TV Globo

Em fevereiro de 2025, ele anunciou a decisão de se internar para cuidar integralmente da saúde mental.

reprodução instagram

Não é de hoje que Whindersson Nunes enfrenta uma dura batalha contra a depressão. Em 2019, ele ficou afastado do mundo virtual por um período.

Reprodução/@whinderssonnunes

Em 2021, após a dolorosa perda do filho prematuro de 22 semanas, fruto de seu relacionamento com Maria Lina Deggan, Whindersson optou por se afastar das redes sociais novamente por aproximadamente um mês.

Reprodução/TV Band

Volta e meia artistas sentem necessidade de dar um tempo dos holofotes devido a problemas de saúde mental. Relembre outros casos emblemáticos!

StockSnap por Pixabay

Demi Lovato: A cantora enfrentou uma jornada difÃ­cil, marcada por desafios emocionais e fÃ­sicos, atÃ© mesmo tendo passado por distÃºrbios alimentares e automutilaÃ§Ã£o. Ela precisou ser internada cinco vezes em clÃ­nicas psiquiÃ¡tricas.

wikimedia commons Neon Tommy

Zé Neto: O cantor, que faz parte da dupla Zé Neto e Cristiano, se afastou por cerca de três meses em 2024 para tratar da saúde mental.

Reprodução/Instagram @zenetoecristiano

Em dezembro, o sertanejo foi às lágrimas ao retornar aos palcos em um show realizado em Massaranduba, Santa Catarina.

Montagem/Reprodução/Instagram

Wesley Safadão: Em setembro de 2023, o cantor interrompeu a agenda de shows para tratar de uma crise de ansiedade. Ele anunciou a paralisação no começo do mês e voltou a se apresentar no fim de setembro.

Reprodução/Instagram

Justin Bieber: O caso do cantor é um dos mais conhecidos do mundo da música e do entretenimento envolvendo saúde mental. Em 2017, o astro pop tomou a decisão de interromper sua carreira após a conclusão de sua turnê 'Purpose', com o objetivo de se concentrar no seu bem-estar emocional.

Instagram @justinbieber

Em 2020, Bieber anunciou outro período de afastamento para priorizar sua saúde mental e vida pessoal. Em 2022, ele se apresentou no Rock in Rio cercado de rumores acerca de um possível cancelamento em cima da hora.

Instagram @justinbieber

Depois do show, Bieber anunciou nova pausa e cancelou apresentações em outras cidades do Brasil. 'Eu me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim. Ao sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso priorizar minha saúde', escreveu.

Youtube/ Justin Bieber's: The Justice World Tour

Selena Gomez: No ano de 2016, a cantora surpreendeu os fãs ao tomar uma decisão abrupta: interrompeu sua turnê 'Revival' e anunciou uma pausa em sua carreira com o objetivo de priorizar sua saúde mental.

Reprodução/@selenagomez

Durante esse período, ela compartilhou publicamente suas batalhas contra a ansiedade, a depressão e os ataques de pânico, que eram desencadeados pelo lúpus e seu tratamento médico.

Reprodução Instagram

Mariah Carey: Em meados de 2001, a cantora tomou a decisão de interromper sua carreira musical a fim de dedicar-se à sua saúde e ao seu equilíbrio emocional.

Reprodução/Instagram

Na ocasião, a artista foi franca ao abordar suas batalhas contra o transtorno bipolar, e fez questão de compartilhar publicamente sua trajetória de recuperação.

Reprodução/Instagram

Lucas Lucco: No fim de 2023, o cantor decidiu se afastar dos palcos após ser diagnosticado com transtorno bipolar. Ele só retornou aos palcos em março de 2025.

Divulgação

Shawn Mendes: Em 2022, o cantor tomou a decisão de encerrar sua turnê “Wonder” com o objetivo principal de cuidar de sua saúde mental.

Instagram @shawnmendes

O artista revelou que estava em tratamento para sua recuperação e planejava retomar as atividades que haviam sido canceladas assim que estivesse em melhores condições. Na turnê, ele passaria inclusive pelo Brasil.

flickr Raph_PH

Luísa Sonza: após o término do relacionamento com Whindersson Nunes, em 2020, a cantora foi alvo de uma onda de ataques e ameaças de morte nas redes sociais.

Divulgação Luisa Sonza / @paammartinss

Diante da situação insustentável, a artista decidiu buscar auxílio psicológico e deixar o país temporariamente visando a preservar a saúde mental.

Reprodução/YouTube

Britney Spears: No ano de 2007, a “princesinha do pop” atravessou uma fase tumultuada tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira e decidiu fazer uma pausa. Nesse intervalo, ela chegou a buscar tratamento psiquiátrico.

Britney Spears - Flickr

Veja Mais