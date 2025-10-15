Morta por infecção no sistema nervoso, Paulinha Abelha é homenageada em DVD

O evento, ocorrido no dia 9/8/2-25, portanto, uma semana antes da data de aniversário de Paulinha Abelha —, aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, com público de 15 mil pessoas e ingressos esgotados. O projeto foi iniciado há dois anos, portanto, no ano anterior à morte da cantora.
O momento mais emocionante foi a homenagem a Paulinha. Um show de drones formou o rosto da cantora e o símbolo de uma abelha no céu, enquanto a banda cantava sucessos como 'Louca Por Ti' e 'Paulinha', eternizados por sua voz.
Em março de 2025, o viúvo Clevinho Santos revelou estar em um novo relacionamento, três anos após a morte de Paulinha. Apesar do namoro com a influenciadora Gabrielly Lopes, ele continua prestando homenagens à cantora em datas marcantes como o aniversário dela e o Dia dos Finados.
Relembre, a seguir, a trajetória da artista musical e sua morte precoce que abalou os fãs!
Paulinha Abelha morreu no dia 23/02/22, devido a uma infecção grave no Sistema Nervoso Central. Ela tinha 43 anos. A cantora passou por vários dias internada em um hospital em Aracaju, mas não resistiu. A infecção causou problemas em diversos órgãos.
Na época, um laudo preliminar havia sido divulgado dando conta de que a cantora havia ingerido remédios para emagrecer, que poderiam ter agravado seu estado.
O laudo médico foi assinado pelo médico Nelson Bruni C. Freitas, que foi contratado pela banda para avaliar os profissionais do hospital, os remédios prescritos e a certidão de óbito.
'Exames realizados (Liquor) evidenciam uma infecção em Sistema Nervoso Central, com a celularidade demonstrando a hipótese diagnóstica de uma Meningite', afirmou um trecho do documento.
'Não foi evidenciada a presença de conduta médica inadequada durante sua internação hospitalar. O tratamento instituído pelos hospitais seguiu o protocolo específico e bibliografia médica atual', concluiu.
Paulinha começou a se sentir mal assim que chegou a Sergipe, onde morava. Ela tinha ido fazer uma turnê em São Paulo. Após alguns dias, a família e a banda tentaram levá-la de volta para a capital paulista, mas o estado da cantora não permitia.
Alguns dias antes de ser internada, ela deu uma entrevista ao 'Podpah' afirmando que se sentiu mal antes de entrar no estúdio:
'Eu senti um 'passamento', um desmaio (antes da entrevista). Mas nada que o Podpah não resolva, está tudo ótimo. Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali. Mas comi igual a uma lontra, ontem jantamos um sushi maravilhoso', contou.
Paula de Menezes Nascimento Leça Viana nasceu na cidade de Simão Dias, no interior de Sergipe, em 16 de agosto de 1978. Ela começou a cantar com 12 anos, em trios elétricos de Sergipe.
Depois, ela investiu em uma banda chamada Flor de Mel, que não deu o retorno financeiro esperado e, por isso, ela desistiu do projeto. Pouco depois, Paulinha entrou para a banda Panela de Barro. Lá, ela ficou por três anos.
Paulinha Abelha foi convidada para entrar no time do Calcinha Preta em 1998. Quem a descobriu foi o empresário e produtor musical Gilton Andrade (foto), que montou a banda. Outro grande trabalho foi montar o Mulheres Perdidas.
Paulinha deixou a banda em 2010, quando resolveu apostar em duplas e outras bandas. No entanto, ela retornou em 2018 e não saiu desde então.
O Calcinha Preta toca forró e foi fundado em 1995. O nome veio após uma consulta popular. A banda tem vários sucessos. Um deles se chama 'Paulinha', uma música em homenagem à cantora, lançada em 2007.
Dois anos depois, veio 'Você Não Vale Nada', que foi tema da novela 'Caminho das Índias' (2009) e ficou muito popular em todo o Brasil. Para muitos, este é o maior sucesso do grupo sergipano.
Outro grande sucesso do Calcinha veio em 2014, quando lançou 'Todo Mundo Tem Um Sonho Pra Realizar', uma paródia de 'When I Was Your Man', do cantor americano Bruno Mars.
Em 2021, a banda passou por outra tragédia e perdeu Sidney Chuchu, integrante da primeira formação do grupo. Ele foi assassinado dentro de casa e tinha 57 anos.
O Calcinha Preta chegou a ficar cerca de 40 dias de luto depois da morte da cantora. A banda continua na ativa até hoje (16/08/25).
Paulinha foi casada duas vezes, com o cantor Marlus Viana (de 2003 a 2015) e com o dançarino Clevinho Santos (de 2017 a 2022).