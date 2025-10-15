Amy Winehouse: Trajetória de glória e ‘maldição’

A cantora alcançou sucesso aos 20 anos, mas os problemas com as drogas encurtaram sua vida. Ela só teve 7 anos de carreira, com 2 discos lançados.
Amy Jaden Winehouse nasceu em Londres, em 14/9/1983, e foi criada no subúrbio de Southgate. Oriunda de família judaica, sua mãe era farmacêutica e seu pai era instalador de painéis e taxista, além de cantor amador.
A influência para a música veio da família. Seu pai era fã de Frank Sinatra e Tony Bennett. Por meio de seu irmão, Amy conheceu o grunge, estilo de rock americano, e o jazz, quando completou 18 anos.
A morte precoce de Amy Winehouse, uma das cantoras britânicas mais promissoras das últimas décadas, completou 14 anos em 23/07/25. Ela causou comoção por ser o desfecho da trajetória dramática da artista.
A cantora alcançou sucesso aos 20 anos, mas os problemas com as drogas encurtaram sua vida. Ela só teve 7 anos de carreira, com 2 discos lançados.
Amy Jaden Winehouse nasceu em Londres, em 14/9/1983, e foi criada no subúrbio de Southgate. Oriunda de família judaica, sua mãe era farmacêutica e seu pai era instalador de painéis e taxista, além de cantor amador.
A influência para a música veio da família. Seu pai era fã de Frank Sinatra e Tony Bennett. Por meio de seu irmão, Amy conheceu o grunge, estilo de rock americano, e o jazz, quando completou 18 anos.
No entanto, a cantora tinha fama de não se dedicar nas matérias acadêmicas. Inclusive, por conta de seu mau comportamento, ela acabou expulsa da instituição por indisciplina, um ano depois.
Amy começou a mostrar seu talento musical aos 9 anos. Ela estudou por 4 anos numa escola de artes particular para aprimorar suas habilidades.
Aos 14, Amy passou a se apresentar em pequenos clubes de jazz em Londres. Também nessa época ela teve seus primeiros contatos com as drogas. Depois, começaram a surgir sinais de bulimia, um distúrbio alimentar.
Ela teria admitido o problema aos seus pais, mas eles trataram como algo passageiro. Ainda sem conseguir o sucesso na música, Amy trabalhou como jornalista e num estúdio de tatuagem para contribuir na renda de casa.
Mesmo tendo sido expulsa do Sylvia Young Theatre School, a diretora da escola indicou Amy para um teste vocacional para o grupo National Youth Jazz Orchestra. Ela acabou aprovada como vocalista.
Tyler James (foto), um amigo da Ã©poca da escola, a viu na National Youth Orchestra e sugeriu que Amy gravasse um CD. Ele entregou o disco e ajudou a cantora a assinar seu primeiro contrato com uma gravadora.
Aos 20 anos, ela gravou e lançou o seu primeiro álbum, ‘Frank’, em 2003. Algumas canções citavam seus problemas familiares, como 'What It Is About Men?'.
Aos 14, Amy passou a se apresentar em pequenos clubes de jazz em Londres. Também nessa época ela teve seus primeiros contatos com as drogas. Depois, começaram a surgir sinais de bulimia, um distúrbio alimentar.
Até o primeiro semestre de 2004, a artista vendeu mais de 200 mil cópias do CD, além de receber o disco de ouro.
Ela teria admitido o problema aos seus pais, mas eles trataram como algo passageiro. Ainda sem conseguir o sucesso na música, Amy trabalhou como jornalista e num estúdio de tatuagem para contribuir na renda de casa.
Mesmo tendo sido expulsa do Sylvia Young Theatre School, a diretora da escola indicou Amy para um teste vocacional para o grupo National Youth Jazz Orchestra. Ela acabou aprovada como vocalista.
Tyler James (foto), um amigo da época da escola, a viu na National Youth Orchestra e sugeriu que Amy gravasse um CD. Ele entregou o disco e ajudou a cantora a assinar seu primeiro contrato com uma gravadora.
Aos 20 anos, ela gravou e lançou o seu primeiro álbum, ‘Frank’, em 2003. Algumas canções citavam seus problemas familiares, como 'What It Is About Men?'.
Até o primeiro semestre de 2004, a artista vendeu mais de 200 mil cópias do CD, além de receber o disco de ouro.
A canção Rehab, uma das mais populares da artista, foi baseada nas tentativas de seus empresários de interná-la em uma clínica de reabilitação devido ao seu vício com o álcool. Outros sucessos foram 'You know I'm no good', 'Valerie', 'Me and Mr.Jones', 'Just friends', 'Stronger than me', 'Love is a losing game' e 'Wake up alone'
Em 2007, Amy Winehouse teve seu primeiro grande problema com as drogas — ela chegou a entrar em coma depois de uma overdose. No ano seguinte, foi pega usando crack e acabou internada numa clínica de reabilitação.
A cantora foi encontrada morta em sua casa em Canden Town, em Londres, devido a uma intoxicação alcoólica aos 27 anos.
No ano seguinte, a cantora recebeu seis indicações ao prêmio 'Grammy Awards' e não venceu apenas uma delas. Com isso, ela se tornou a maior vencedora britânica em apenas uma edição da cerimônia, até aquele momento.
A cantora entrou para a lista de músicos que morreram com a mesma idade (27), como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e Brian Jones, chamada de 'Clube dos 27'.
A canção Rehab, uma das mais populares da artista, foi baseada nas tentativas de seus empresários de interná-la em uma clínica de reabilitação devido ao seu vício com o álcool. Outros sucessos foram 'You know I'm no good', 'Valerie', 'Me and Mr.Jones', 'Just friends', 'Stronger than me', 'Love is a losing game' e 'Wake up alone'
Depois de sua morte, outros três álbuns de Winehouse foram lançados: 'Amy Winehouse at the BBC' (foto), 'The album collection' (ambos em 2012) e 'AMY', em 2015.
Além disso, o disco 'Back to black' se tornou o mais vendido no século 21 no Reino Unido. Após sua morte, foram vendidos mais 2,4 milhões de álbuns. Antes, a marca já superava 4 milhões de cópias.
Apesar do pouco tempo de carreira, Amy também foi um símbolo fashion por renomadas marcas de moda graças ao seu visual icônico e marcante.
A cantora entrou para a lista de músicos que morreram com a mesma idade (27), como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e Brian Jones, chamada de 'Clube dos 27'.
Depois de sua morte, outros três álbuns de Winehouse foram lançados: 'Amy Winehouse at the BBC' (foto), 'The album collection' (ambos em 2012) e 'AMY', em 2015.
Além disso, o disco 'Back to black' se tornou o mais vendido no século 21 no Reino Unido. Após sua morte, foram vendidos mais 2,4 milhões de álbuns. Antes, a marca já superava 4 milhões de cópias.
Apesar do pouco tempo de carreira, Amy tambÃ©m foi um sÃmbolo fashion por renomadas marcas de moda graÃ§as ao seu visual icÃŽnico e marcante.