Amy Winehouse: Trajetória de glória e ‘maldição’

A canção Rehab, uma das mais populares da artista, foi baseada nas tentativas de seus empresários de interná-la em uma clínica de reabilitação devido ao seu vício com o álcool. Outros sucessos foram 'You know I'm no good', 'Valerie', 'Me and Mr.Jones', 'Just friends', 'Stronger than me', 'Love is a losing game' e 'Wake up alone'