Pra quem não viu: bebê recebeu nome inédito, inventado pela mãe

7Âº) Cecilia (17.416 registros): Ã? um nome de origem latina, derivado do nome de famÃ­lia romano Caecilius, que por sua vez deriva de caecus, que significa 'cego' ou 'a que tem os olhos fechados'. Ã? tambÃ©m associado a Santa CecÃ­lia, padroeira dos mÃºsicos.