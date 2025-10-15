Tiago Iorc revela motivo da internação de emergência: ‘Dor desconcertante’

“Por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)… basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo”, comentou.
Ele passou por um procedimento com injeções para bloquear a inflamação e afirmou estar se recuperando bem, com planos de continuar o tratamento com fisioterapia e osteopatia.
Cantor, compositor, instrumentista e produtor, Tiago Iorc nasceu em Brasília, em 28 de novembro de 1985.
De ascendência polonesa, ele passou boa parte da infância morando nos Estados Unidos e na Inglaterra.
Seu contato frequente com o inglês influenciou o início da sua carreira, o que foi visto no seu primeiro disco lançado, “Let Yourself In”, de 2008.
O álbum chamou atenção pela delicadeza sonora e pela presença de faixas conhecidas como 'Nothing but a Song', 'My Girl'e 'Scared'.
Ele passou por um procedimento com injeções para bloquear a inflamação e afirmou estar se recuperando bem, com planos de continuar o tratamento com fisioterapia e osteopatia.
Já no início da carreira, suas músicas fizeram parte de várias novelas da Globo, como 'Viver a Vida', 'Duas Caras', 'A Favorita' e 'A Vida da Gente'.
Cantor, compositor, instrumentista e produtor, Tiago Iorc nasceu em Brasília, em 28 de novembro de 1985.
De ascendência polonesa, ele passou boa parte da infância morando nos Estados Unidos e na Inglaterra.
A transição definitiva para o português veio em 2013, com o álbum “Zeski”, que marcou uma nova fase na trajetória do cantor e trouxe parcerias com artistas como Maria Gadú e Silva.
O grande sucesso popular do artista, porém, chegou com os álbuns “Troco Likes” e 'Troco Likes ao Vivo', lançados em 2015 e 2016, respectivamente.
Na vida pessoal, o artista namorou a atriz Isabelle Drummond, entre 2014 e 2015, e teve um breve romance com Bruna Marquezine, em 2016.
Em 2024, Tiago terminou o relacionamento de cinco anos que tinha com a terapeuta e escritora Duda Rodrigues.
O grande sucesso popular do artista, porém, chegou com os álbuns “Troco Likes” e 'Troco Likes ao Vivo', lançados em 2015 e 2016, respectivamente.
Na vida pessoal, o artista namorou a atriz Isabelle Drummond, entre 2014 e 2015, e teve um breve romance com Bruna Marquezine, em 2016.
Em 2024, Tiago terminou o relacionamento de cinco anos que tinha com a terapeuta e escritora Duda Rodrigues.