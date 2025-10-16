Flipar Pássaro ‘esperto’ usa pão como isca e surpreende os internautas Um vídeo que viralizou recentemente mostra um comportamento surpreendente de um socozinho (também conhecido como garça-mirim), que foi flagrado usando um pedaço de pão como isca para fisgar um peixe no Bosque dos Buritis, em Goiânia (GO). Por Lance

Ilustração criada por inteligência artificial