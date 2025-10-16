Cidade é potência na produção de óculos no Japão

Sabae, que está a menos de quatro horas de trem da capital Tóquio, é responsável pela fabricação de parte expressiva dos óculos comercializados no país asiático. Os dados foram publicados por reportagem da CNN Brasil a partir de informações do governo da cidade japonesa.
A produção de óculos é um orgulho da cidade, a ponto de haver muitas referências a isso nas ruas de Sabae e existe até um festival temático.
Há também um museu, o Megane (“Museu dos Óculos”), que conta a história das armações e as etapas de fabricação, além de promover exposições e eventos em relação ao tema.
O museu oferece oficinas para aprendizes da fabricação dos pares de óculos ou para aqueles que querem fazer as suas próprias armações.
São mais de uma centena de empresas em Sabae dedicadas à produção dos óculos que circulam pelo território japonês.
Mesmo com a tecnologia avançada, os óculos fabricados em Sabae ainda contam com a colaboração fundamental de mestres artesãos locais, que dominam o ofício.
O Japão é um país que dá grande valor ao saber acumulado, tanto que muitas cidades, assim como Sabae, distinguem-se pela especialização em determinadas artes.
O ofício é tão detalhado e laborioso que há artesãos voltados a somente uma habilidade do fabrico de óculos, como o polimento ou a inserção de almofadas nasais.
A província de Fukui, onde está Sabae, tem hoje pouco mais de 90% do mercado de aros para óculos do Japão
Fukui localiza-se na região de Hokuriku, que é composta por outras três províncias: Toyama, Niigata, Ishikawa.
A região, cercada por montanhas, é considerada uma das mais afastadas do Japão. Museus e templos são edifícios característicos dessas localidades.
Entre as atrações turísticas da província de Fukui está o Museu dos Dinossauros, o mais importante do Japão em paleontologia e considerado um dos mais completos do mundo com essa temática.
Com quatro andares, o Museu dos Dinossauros possui réplicas e fósseis dos antigos habitantes da Terra e setores interativos.
A província ainda conta com o Castelo Maruoka, na cidade homônima. Ele é considerado a mais antiga construção do tipo no Japão.