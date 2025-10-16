Influenciador choca e viraliza com crocodilo: ‘Ele me pegou, mas eu o peguei!’

Holston se intitula o 'verdadeiro Tarzan' e costuma publicar imagens que ele grava com diversos animais.
O vídeo do crocodilo alcançou rapidamente mais de 800 mil visualizações. Mas entidades de defesa dos animais se posicionaram contra esse tipo de ação. Foi em Queensland, na Austrália. E Holston disse que, desde criança, queria pegar um crocodilo na Austrália.
Também houve quem elogiasse a coragem do influenciador. Afinal, os crocodilos sempre meteram medo nas pessoas, com sua aparência ameaçadora e comportamento feroz. Encontrá-los na natureza é apavorante.Veja curiosidades sobre a espécie.
Esses répteis surgiram há cerca de 200 milhões de anos. Viviam já no tempo dos dinossauros e sobreviveram a grandes extinções. O ancestral mais próximo dos crocodilos seria o arcossauro, parente também das aves. Por isso, são considerados fósseis vivos.
Os crocodilos ficam de boca aberta para regular a temperatura do corpo, pois não suam. Essa posição também os ajuda a assustar possíveis ameaças.
Esses répteis possuem cerca de 60 a 70 dentes afiados, que são constantemente renovados ao longo da vida. Esses dentes são perfeitos para agarrar e segurar a presa.
A cauda é forte e musculosa, usada para nadar com grande velocidade. Serve também como arma para golpear inimigos.
Os crocodilos podem viver entre 70 e 100 anos em média. Alguns exemplares em cativeiro chegam a ultrapassar essa idade.
Eles são os maiores répteis do mundo hoje, com algumas espécies medindo mais de 6 metros. O crocodilo-de-água-salgada é o maior de todos.
Os crocodilos engolem pedras, chamadas gastrolitos, para ajudar na digestão e equilibrar o corpo ao nadar. Isso é comum entre os maiores exemplares.
A mordida do crocodilo é considerada a mais forte do reino animal, capaz de esmagar ossos. A força pode superar 3.500 libras por polegada quadrada.
Os crocodilos botam ovos. Eles são répteis ovíparos e fazem ninhos na areia ou em vegetação perto da água, onde depositam de 20 a 80 ovos, dependendo da espécie. A fêmea costuma proteger o ninho até os filhotes nascerem.
Os maiores números de ataques ocorrem no sudeste da Ásia e norte da Austrália. Regiões de rios e manguezais concentram os casos.
Um exemplo famoso foi o ataque fatal a um pescador em 2017 na ilha de Bornéu. Ele foi surpreendido enquanto lavava as mãos no rio.
Em 2005, uma inundação no sudoeste da Etiópia resultou na morte de 134 mortes. No entanto, 19 delas não foram causadas pela enchente, e sim pelos crocodilos que devoraram as vítimas.
Crocodilos vivem na África, Ásia, Austrália e Américas Central e do Sul. Habitam rios, pântanos e estuários.
Seus olhos ficam no topo da cabeça, permitindo observar enquanto permanecem quase submersos.