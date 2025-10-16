Flipar As principais jazidas de prata do planeta A prata é um dos mais conhecidos metais preciosos, principalmente por conta da dificuldade de encontrar esse tipo de minério. É um metal muito dúctil e maleável, e a maioria das minas fica no Peru, Bolívia, México, China, Austrália, Chile, Polônia e Sérvia. Veja algumas das principais. Por Lance