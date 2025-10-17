Flipar

Grandes bateristas da história: morte de Taylor Hawkins chocou o meio musical

A morte de Taylor Hawkins, baterista da Foo Fighters, em 25/3/2022, surpreendeu e comoveu os fãs.

Raph PH wikimedia commons

Ele estava com a banda em Bogotá, na Colômbia, para um show no festival Estéreo Picnic. E depois viria ao Brasil para o Lollapalooza, em São Paulo.

Raph PH wikimedia commons

Taylor foi encontrado morto no quarto de hotel. Um exame toxicológico preliminar apontou que havia 10 substâncias diferentes em seu organismo — entre elas maconha (THC), opioides, benzodiazepínicos e antidepressivos tricíclicos.

reprodução instagram taylorhawkins

Raph PH wikimedia commons

Raph PH wikimedia commons

Em 2018, em outra entrevista, ele disse que após receber uma droga na dose errada, caiu em si e mudou. E afirmou que não era exatamente um 'viciado'.

reprodução instagram taylor hawkins

reprodução instagram taylorhawkins

A Foo Fighters foi formada em 1994 por Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana, quando a banda acabou após o suicídio do vocalista Kurt Cobain. Dave passou a ser vocalista e William Goldsmith foi o primeiro a assumir a bateria. Mas a pressão era grande e ele saiu em 1997.

Andreas Lawen wikimedia commons

Em 2001, Taylor tinha sofrido uma overdose que o deixou em coma por duas semanas no hospital. Em depoimento ao documentário 'Foo Fighters - Back e Forth', ele admitiu que tinha um problema com álcool e drogas.

DO . wikimedia commons

Taylor Hawkins, que tocava com Alanis Morissette, se ofereceu para ingressar na Foo Fighters e segurou a onda, sendo admirado e elogiado por isso. Os dois tornaram-se grandes amigos e Dave chegou a chamá-lo de 'amor da minha vida'.

reprodução instagram foofighters

reprodução instagram taylor hawkins

Taylor Hawkins também cantava. Várias vezes foi ao microfone, trocando de posição com Dave Grohl, que assumia a bateria.

Thomson200 wikimedia commons

Andreas Lawen wikimedia commons

Na Foo Fighters, Taylor entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll em 2021.

Raph PH wikimedia commons

reprodução instagram foofighters

Em 16/3, uma foto publicada no instagram da banda mostrava o baterista com os cabelos esvoaçantes num telão. E o público comentou: 'Taylor tem cabelos perfeitos'

reprodução instagram foofighters

Thomson200 wikimedia commons

Raph PH wikimedia commons

reprodução instagram foofighters

Veja uma lista com nomes de grandes bateristas que marcaram a história da música mundial.

Raph PH wikimedia commons cropped

Keith Moon (1946-1978) - O músico inglês tinha o apelido de 'Moon, The Loon' (o lunático), pelo comportamento excêntrico. Mas era uma fera na bateria, prestigiado pelo estilo inovador que imprimiu na banda The Who.

reprodução instagram keithmoonofficial

John Bonham (1948-1980) - O músico britânico já era conhecido antes de ingressar na banda Led Zepellin (1968), mas foi no grupo que ele se projetou mundialmente. Chamado de Bonzo, é a grande referência entre os bateristas no planeta.

reprodução instagram johnbonhamjunkies

reprodução instagram keithmoonofficial

Neil Peart (1952-2020) - O músico canadense foi baterista da banda de rock progressivo Rush, com performances ágeis e enérgicas. Muitas vezes foi premiado. Destacou-se ainda por ser o letrista da banda.

reprodução instagram neil_peart_fans

Hal Blaine (1929-2019) - O músico americano ficou conhecido na banda The Wrecking Crew. Mas teve uma carreira marcada também por acompanhar outros grandes artistas, como Elvis Presley, John Denver e Simon & Garfunkel. Está no Hall da Fama do Rock.

Howard Thompson wikimedia commons

John Jabo Starks (esquerda) e Clyde Stubblefield - A dupla americana tocou com James Brown (1933-2006) na lendária performance da música 'Funky Drummer' (1970), uma das mais sampleadas de todos os tempos. Clyde morreu em 2017, aos 73 anos. Jabo morreu em 2018, aos 79 anos.

Divulgação Rittor Music

DomÃ­nio pÃºblico

Howard Thompson wikimedia commons

Divulgação Rittor Music

Gene Krupa (1909-1973) - O músico americano foi influente baterista de jazz, com formação tão sofisticada que deu aulas a Peter Criss, ex-baterista do Kiss. Nos anos 1940, tocou com Benny Goodman e Tommy Dorsey.

Domínio público

John 'Mitch' Mitchell (1946-2008) - O baterista britânico é conhecido por tocar com o mítico guitarrista Jimi Hendrix ( 1942-1970). Mesmo após a morte de Hendrix, ele finalizou gravações que haviam sido iniciadas.

A. Vente wikimedia commons

Al Jackson Jr (1935-1975) - O músico americano foi baterista, produtor e compositor. Ele fundou o M.G.s, grupo de estúdio que trabalhava para a Stax Records e fabricava os seus próprios instrumentos.

reprodução drummerworld

Benny Benjamin (1925-1969) - Apelidado de Papa Zita, o músico americano foi baterista da banda The Funk Brothers, no Motown, estúdio que teve papel preponderante no lançamento de artistas negros e na luta contra a discriminação racial.

Domínio público

Charlie Watts (1941-2021) - O músico britânico, oriundo do Blues, migrou para o rock a convite de Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones na formação original da banda Rolling Stones. Ele nunca saiu. Foi a alma da banda na bateria, desde 1963 até sua morte.

reprodução instagram official_charliewatts

Domínio público

reprodução instagram official_charliewatts

