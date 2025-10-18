Flipar Musical sobre Tony Tornado celebra legado do soul e do funk brasileiros Tony Tornado, pioneiro do soul e do funk no Brasil, será tema de um musical previsto para estrear em 2026. Intitulado 'Tony - Uma viagem pela música black do Brasil', o espetáculo está em fase de captação de recursos e deve passar por São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Por Lance

Reprodução/TV Globo