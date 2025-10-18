Pesquisadores descobrem igrejas de 1.600 anos e mural raro de Jesus no Egito

Um grupo de arqueólogos fez descobertas históricas impressionantes em um assentamento cristão no Kharga Oásis, no Egito.
Foram encontradas duas igrejas de cerca de 1.600 anos e um raro mural de Jesus curando um enfermo, considerado um marco da arte cristã primitiva.
A descoberta foi anunciada em julho, pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito.
O achado oferece novas evidências sobre a transição do paganismo para o cristianismo e sobre a vida das primeiras comunidades coptas.
A escavação revelou uma grande basílica e uma igreja menor com inscrições coptas, além de edifícios residenciais, fornos e sepulturas.
O mural de Jesus se destaca por simbolizar a devoção ao Cristo como curador e salvador, tema central na fé copta.
A região onde foi realizada a escavação fica a cerca de 560 km a sudoeste do Cairo, no Deserto Ocidental do Egito.
Segundo especialistas, o achado mostra como construções da era romana foram reaproveitadas em períodos posteriores, evidenciando a ocupação contínua da região.
O termo 'copta' deriva da palavra grega 'Aigyptios' e significa literalmente 'egípcio'.
O período copta se estendeu do século 3 ao século 7 d.C., começando com a consolidação do Cristianismo no Egito e terminando com a Conquista Árabe em 641 d.C.
É uma época crucial porque simboliza a transição da religiosidade pagã greco-romana para a fé cristã, dando origem a uma identidade própria: o cristianismo copta.
O Cristianismo chegou ao Egito muito cedo, supostamente por intermédio do Evangelista São Marcos no século 1.
Alexandria, uma das maiores metrópoles do Império Romano, tornou-se um dos primeiros e mais importantes centros teológicos do Cristianismo.
A arte copta é marcada por murais, ícones e arquitetura de igrejas e mosteiros, mesclando elementos egípcios, helenísticos e cristãos.
Com a chegada do Islã ao Egito — no século 7 —, os coptas permaneceram como uma minoria significativa, que até hoje representa a maior comunidade cristã do Oriente Médio.
A língua copta, última evolução do egípcio antigo escrito com caracteres gregos, foi usada como língua litúrgica e ainda é preservada em rituais religiosos.
Em resumo, o período copta marcou uma evolução natural da civilização egípcia com o nascimento de uma tradição cristã original do Egito.
Foi uma era que uniu espiritualidade, arte e identidade cultural, e cujo legado permanece vivo tanto na religião quanto na cultura egípcia até hoje.
