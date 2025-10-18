Comércio ‘bomba’ na fronteira do Brasil com Paraguai: Conheça a Ciudad del Este

É a maior cidade dentro do que é chamado de 'Tríplice Fronteira', que faz divisa com Foz do Iguaçu, no Brasil, e Puerto Iguazú, Argentina. Aqueles que compõem um grande conglomerado urbano de quase um milhão de habitantes.
Fundada em 1957, Ciudad del Este fica localizada no extremo leste do Paraguai, às margens do rio Paraná. É a capital do departamento do Alto Paraná e está situada a 327 km da capital do país, Assunção, interligada pela Rota 2.
Em sua história, a cidade foi fundada sob o nome de 'Puerto Flor de Lis'. Anos depois, a alcunha foi modificada para 'Puerto Presidente Stroessner', em homenagem ao Presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner.
Após o golpe de estado que depôs o ditador em 3 de fevereiro de 1989, o comando revolucionário utilizou o nome Ciudad del Este. A mudança, então, foi confirmada através de um plebiscito por cidadãos.
A conexão com o Brasil acontece na tradicional Ponte Internacional da Amizade, que foi construída durante as décadas de 1950 e 1960. Divisa do Paraguai com os territórios da Argentina (Puerto Iguazú) e do Brasil (Foz do Iguaçu/PR).
O tratado de construção da ponte foi assinado em 29 de maio de 1956, pelos governos do Brasil e do Paraguai. Foi inaugurada, então, em 27 de março de 1965 por Castelo Branco, presidente do Brasil e Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai.
A estrutura imponente da ponte e a vista panorâmica que ela proporciona do Rio Paraná e das cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este são motivos suficientes para uma visita.
Nas proximidades de Ciudad del Este, encontra-se a Usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, na divisa entre Brasil e Paraguai. O nome Itaipu foi tirado de uma ilha que existia perto do local de construção.
Para se aproximar da cidade, existem duas opções de aeroportos nos territórios vizinhos, do outro lado da ponte. O Internacional Guarani, em Minga Guazú, na divisa do Brasil com o Paraguai, e o Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná.
A cidade paraguaia é caracterizada por ser uma altamente comercial e industrial, sendo principalmente conhecida por ser uma das maiores zonas de livre comércio do mundo.
Afinal, é conhecida pelas suas lojas de importados e grandes oportunidades para compras. Além disso, abriga cerca de 50% de todas as indústrias que operam sob o regime de maquila (voltado a montagem e finalização de produtos) no Paraguai.
A cidade atrai visitantes de todo o mundo em busca de bons preços e variedade de produtos. É repleta de shoppings, lojas e mercados, cada um oferecendo uma experiência única.
Na área da cultura, o Museu da Terra Guarani é um destaque, oferecendo uma visão fascinante sobre a história e a cultura dos povos indígenas da região. A tradição indígena guarani tem influência na música, culinária, danças e outros elementos e nesta cidade não é diferente.
Com acervo dedicado à história local, o Museu Municipal El Mensú tem entrada gratuita. O nome é uma alusão ao mensú, trabalhador que atuava nas grandes extensões de florestas das quais eram extraídas riquezas como erva-mate e madeira.
Conhecido como Centro de Investigação de Animais Silvestres, o zoológico está na Usina, em uma área de 12 hectares e tem dezenas de animais resgatados pelos órgãos de fiscalização.
Com 4 mil m² de área, o 'Museo Planet 3D' expõe mais de 100 desenhos tridimensionais pintados por cerca de 40 artistas internacionais.
O Parque Monday, que fica a aproximadamente 10 km da Ciudad del Este, em Presidente Franco, abriga três saltos de 40 m de altura, conhecidos como quedas d’água de Saltos del Monday.
O Monumento científico Moisés Bertoni foi construído em homenagem ao cientista, botânico e biólogo Moisés Bertoni, responsável por estudar a história e o desenvolvimento paraguaio e autor de importantes descobertas.
A maior igreja da Ciudad Del Este foi construída em homenagem ao padroeiro do Paraguai, San Blas, no ano de 1964. Vale destacar que a Catedral tem o formato semelhante a um barco.
Na cidade, há a maior mesquita islâmica da América do Sul. Inaugurada em 2016, contempla arquitetura grandiosa, com duas torres de 35 metros de altura.
No Shopping Paris, o Snow Park apresenta quatro mil metros de extensão oferece 18 atrações para quem deseja se divertir no gelo. Entre as opções, estão tobogã, patinação e esculturas de neve.
O Marco das Três Fronteiras foi inaugurado em 1.903, com três estruturas, cada uma localizada em uma cidade da Tríplice Fronteira.