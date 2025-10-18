Ponte de pedra submersa traz revelações da ocupação humana

As descobertas foram publicadas na revista 'Communications Earth e Environment'. Elas ajudam nos estudos sobre a presença humana nessa área, já que há uma escassez de evidências arqueológicas e documentais sobre a colonização do Mediterrâneo.
A análise da ponte de 7,6 metros de comprimento, que está submersa na Caverna Genovesa, levou os pesquisadores a concluírem que sua construção data de quase 6 mil anos.
Bogdan Onac, professor da Escola de Geociências da Universidade do Sul da Flórida, declarou à CNN ser provável que a ponte na ilha de Maiorca (foto) tenha sido usada por 500 anos até ser engolida pela água.
Cavernas são estruturas naturais que despertam grande curiosidade dos leigos e atraem cientistas para pesquisas. Muitas, inclusive, são pontos de visitação pelo planeta. Veja curiosidades sobre cavernas pelo mundo.
Caverna em Tulum(México) - Recentemente, pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) encontraram uma estrutura que, segundo os estudos, era usada pelos antigos maias para captar água da chuva. A descoberta estava no Parque Nacional de Tulum, um sítio arqueológico bem preservado.
Caverna Castelbouc (FranÃ§a) - Cientistas franceses anunciaram a descoberta de trÃªs pegadas de dinossauros durante uma expediÃ§Ã£o Ã caverna Castelbouc, no platÃŽ Causse MÃ©jean, no sul da FranÃ§a. Com 1,25 metro de comprimento, as pegadas pertenceram a alguns dos maiores seres vivos do mundo.
Caverna Veryovkina (Rússia) - Localizada no Maciço Arabika, na República russa da Abkhazia, é a caverna mais profunda medida na Terra até hoje. A profundidade é de 2.223 metros, ultrapassa por pouco a vizinha Krubera-Voronia, que detinha o recorde anterior de 2.197 metros.
Mammoth ( EUA) - A caverna fica no Parque Nacional de Mammoth Cave, ou seja, a caverna dá nome ao parque. Situada no estado de Kentucky. Ela tem cerca de 591 km com rochas sedimentares. Passarelas dão acesso a diversos pontos dessa gruta.
Reed Flute Cave (China) - Fica a 5 km do centro de Guilin, em Guangxi. Acredita-se que a caverna tenha 180 milhões de anos.
Sistema Ox Bel Ha (México) - Fica no estado de Quintana Roo e é uma caverna subaquática com 346 metros de largura. Pesquisadores conseguiram descobrir uma conexão entre dois grandes sistemas (Sac Actún e Dos Ojos). E a água é tão clara que permite visualizar as formações que estão submersas.
Waitomo Glowworm (Nova Zelândia) - Essa caverna atrai visitantes há mais de 120 anos. Foi descoberta por indígenas sob o campo de King Country, uma das principais regiões agrícolas do país.
Hölloch (Suíça) – Essa caverna, em Muotha, é notável por ficar a 938 metros de profundidade. É a segunda maior da Europa e foi formada pelo chamado Carste, termo que designa o relevo criado pela dissolução química de rochas. Percorrer certos trechos é pura aventura.
Caverna-Hang-Son-Doong-Doug-Knuth (Vietnã) - Caverna com 9 km e 200 metros de altura. Declarada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003.
Cavernas de Água Clara (Malásia) - Ficam em Sarawak e se chamam Gua Air Jernih. Este sistema de cavernas interligadas foi descoberto em 1978 e tem 224 km - o nono maior do planeta.
Caverna dos Cristais (México) - Fica na mina de Naica, no estado de Chihuahua. Tem cristais gigantes de selenite, alguns dos maiores do mundo, e faz tanto calor lá dentro que a visita tem que ser rápida. Fica a 120 metros de profundidade e a temperatura chega a 50ºC.
Grutas de Jeita Grotto (Líbano) - Complexo de duas cavernas de pedra calcária cárstica, interligadas, totalizand 9 km no vale de Nahr al-Kalb.
Cenote dos Ojos (México) - Cavernas inundadas por águas cristalinas, ligadas a rios subterrâneos, chamadas popularmente de 'piscinas misteriosas'. Reza a lenda maia que elas se formaram há milhares de anos pela queda de meteoros.
É a caverna que ficou famosa porque um grupo de 12 garotos de um time de futebol tailandês ficou preso e precisou ser resgatado. Durante uma chuva forte, formou-se um rio subterrâneo e eles ficaram presos, mas depois foram salvos.
Caverna do Diabo (Brasil) - Fica no Parque Estadual Caverna do Diabo, em Eldorado (SP). É a maior caverna do estado. Descoberta por pesquisadores há mais de 100 anos. Dos 8.650m de extensão, 600m são acessíveis aos turistas, com sistema de luz, passarelas, escadas e corrimãos
Grutas de Longmen (China) - Ficam entre duas montanhas, separadas pelo rio Yishui, a 13 quilómetros ao sul da cidade de Luoyang, na Província de Henan.
Gruta Azul (Brasil) - Uma das mais famosas cavidades naturais subterrâneas do estado do Rio de Janeiro, a Gruta Azul possui uma paisagem surpreendente. Ela fica em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e é famosa por ter a tonalidade azul que se forma quando o sol penetra na caverna.
Gruta Eisriesenwelt (Áustria) - É a maior caverna de gelo do planeta. Leva o nome da cidade onde está situada, perto de Salzburgo. Tem 42 km e recebe 200 mil visitantes por ano.