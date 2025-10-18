Mais de 130 anos após ‘desaparecimento’, espécie de sapo ressurge no Chile

“A principal diferença é que os sapos têm a pele mais seca e preferem ficar na terra. As rãs podem ser macho ou fêmea e gostam de ficar perto de lagoas, assim como as pererecas, que costumam viver em árvores e escalar paredes por terem discos adesivos na ponta dos dedos' explicou Carlos Jared, diretor do Laboratório de Biologia Estrutural do Instituto Butantan.