‘Oscar das praias’: cidade em Santa Catarina alcança feito notável no turismo brasileiro

Considerado o 'Oscar das Praias', o selo é concedido a praias, marinas e embarcações que atendem a 38 critérios rigorosos, como qualidade da água, gestão ambiental, segurança e responsabilidade social.
A certificação é coordenada pela Foundation for Environmental Education (FEE), presente em mais de 50 países, e posiciona Balneário Piçarras como referência global em turismo sustentável.
Com apenas 6,7 quilômetros de extensão, Balneário Piçarras conseguiu certificar toda sua orla — um feito raro e admirável, que reforça o compromisso da cidade com a preservação ambiental.
Localizada entre a Rua Carolina Wiliam Cunha e a Rua Canto do Sol, a Praia da Ponta do Jacques é conhecida por suas águas limpas e tranquilas, ideais para famílias e banhistas exigentes.
Entre a Rua Canto do Sol e a Avenida Getúlio Vargas, a faixa litorânea da Praia de Piçarras combina beleza natural com infraestrutura turística, sendo uma das mais visitadas da cidade.
Situada entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Alexandre Guilherme Figueredo, a Praia Central é o coração da cidade, com calçadão, quiosques e atividades culturais.
Entre a Rua Alexandre Guilherme Figueredo e o Rio Piçarras, a Praia da Barra do Rio Piçarras encanta pela paisagem fluvial e marinha, sendo ponto de encontro de pescadores e turistas.
Todas as quatro praias de Balneário Piçarras estão devidamente certificadas para a temporada 2025/2026, mantendo, portanto, um histórico de excelência desde 2018.
A cidade investe em educação ambiental, coleta seletiva, acessibilidade e preservação da fauna e flora costeira, cumprindo todos os requisitos do selo.
Monitoramentos constantes garantem que as águas das praias estejam sempre próprias para banho, com índices de balneabilidade entre os melhores do país.
As praias contam com postos de guarda-vidas, sinalização adequada, rampas de acesso e estrutura para pessoas com deficiência, promovendo inclusão.
A orla é mantida com rigor, com equipes dedicadas à limpeza diária, controle de resíduos e manutenção de equipamentos públicos.
Balneário Piçarras é exemplo de como o turismo pode coexistir com a preservação ambiental, atraindo visitantes conscientes e engajados.
As praias oferecem opções para surfe, stand-up paddle, caminhadas e eventos esportivos, sempre respeitando os limites ecológicos.
A cidade protege espécies marinhas e costeiras, com ações de monitoramento e educação ambiental voltadas à comunidade e aos turistas.
Hotéis, pousadas, restaurantes e comércio local se alinham ao padrão de qualidade exigido pelo selo, oferecendo conforto sem agredir o meio ambiente.
O feito de Balneário Piçarras ganhou destaque na mídia e nas redes sociais, consolidando a cidade como destino turístico de excelência.
Desse modo, o Brasil terá 60 destinos com Bandeira Azul na temporada 2025/2026, reafirmando sua liderança na América do Sul em turismo sustentável.
O litoral de São Paulo, aliás, foi contemplado com quatro praias ou marinas certificadas, mostrando que o estado também avança na pauta ambiental.
Balneário Piçarras é parada obrigatória para quem busca praias limpas, seguras e sustentáveis — um verdadeiro paraíso ecológico no Sul do Brasil.
Com a orla 100% certificada, Balneário Piçarras entra para a história do turismo brasileiro. Um exemplo de que é possível unir beleza natural, responsabilidade e excelência.