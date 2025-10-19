Hábitos dos brasileiros que surpreendem e até assustam os gringos

Costume brasileiro: Não dar o troco correto - Cada vez mais o uso de moedas no Brasil é algo raro de se ver e isso agrava um dos pontos que os estrangeiros mais estranham aqui: não dar o troco correto. Em muitos países é natural e obrigatório que o estabelecimento devolva exatamente o necessário. Aqui no Brasil muitas vezes abrimos mão de centavos e até mesmo aceitamos uma bala como troco.