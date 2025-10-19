Flipar

Hábitos dos brasileiros que surpreendem e até assustam os gringos

Os brasileiros têm alguns costumes que, para pessoas estrangeiras, são considerados estranhos e, em alguns casos, chocantes. Confira alguns exemplos!

Por Lance
Imagem gerada por i.a

Costume brasileiro: Escovar os dentes após o almoço - No Brasil é comum você levar a sua escova e creme para escovar os dentes após o almoço. Porém, como em muitos países essa refeição é um lanche rápido, eles acabam escovando apenas quando acordam e quando vão dormir.

Youtube/ Bianca Peres ASMR

Costume brasileiro: Tomar vários banhos no mesmo dia - Com certeza você conhece alguém que toma mais de um banho por dia. Esse hábito é muito comum em solo nacional, mas algo muito raro em países da Europa ou nos Estados Unidos.

Youtube/ Lumienergy

Costume brasileiro: Usar sunga na praia - Em muitos países ao redor do mundo a sunga é usada por praticantes de natação e por crianças. Já no Brasil, não é raro você encontrar homens adultos indo pra praia assim, ainda mais se for na cidade do Rio de Janeiro.

Youtube/ Joel Guy

Costume brasileiro: Lixeira do lado do vaso sanitário - Sim, os gringos estranham muito ter uma lixeira do lado do vaso. Isso acontece porque em outros países o sistema de encanamento e de tratamento de esgoto é de boa qualidade e já é feito para receber o papel higiênico usado. Aqui, isso não acontece.

Reprodução Youtube

Costume brasileiro: Atrasar para os compromissos - Quantas vezes você já não foi em uma festa ou reunião de amigos que começava, por exemplo, às 20 horas e as primeiras pessoas começaram a chegar às 21, 21h30...? Pois é, aqui isso é algo comum, porém em outros países isso é encarado como falta de respeito e desorganização.

Aron Visuals/Unsplash

Costume brasileiro: Não dar o troco correto - Cada vez mais o uso de moedas no Brasil é algo raro de se ver e isso agrava um dos pontos que os estrangeiros mais estranham aqui: não dar o troco correto. Em muitos países é natural e obrigatório que o estabelecimento devolva exatamente o necessário. Aqui no Brasil muitas vezes abrimos mão de centavos e até mesmo aceitamos uma bala como troco.

steve buissine pixabay

Costume brasileiro: Comer um pedaço de pizza com garfo - Se você for nos Estados Unidos e vir alguém comendo uma pizza com garfo e faca, tire uma foto pois isso é uma baita raridade! Isso porque lá e em outros países a pizza é comida com a mão, muitas vezes na calçada, sendo uma comida barata e rápida de ingerir.

Youtube/ Pizzas e Receitas do Chef José Carlos

Costume brasileiro: Enterro logo após a morte - Em muitos países ao redor do mundo o enterro acontece apenas dias depois da morte de alguém, para que seja feita a autópsia e e homenagens póstumas. Aqui o mais comum é enterrar um dia depois do falecimento.

Divulgação

Costume brasileiro: Não dar gorjeta - No Brasil não é comum dar uma gorjeta diretamente ao garçom. Aqui o mais comum é você pagar os 10% de serviço sugeridos pelo estabelecimento. Já em outros países, o mais natural é dar gorjetas a garçons, taxistas e entregadores.

Divulgação

Costume brasileiro: Férias longas e muitos feriados - O Brasil é um dos países em que as empresas e estabelecimentos dão mais férias aos seus funcionários, chegando a 30 dias ou mais. Porém, em países asiáticos, por exemplo, o mais comum é tirar menos de 15 dias ou até mesmo uma única semana!

Instagram/ @Igorrickli

