1. Keukenhof, Holanda - Um dos maiores jardins de flores do mundo, fica em Lisse. Ele é especialmente famoso por suas extensas exibições de tulipas, com milhões de flores durante a primavera.
Criado em 1949, o parque é aberto ao público geralmente de março a maio, oferecendo não apenas belas paisagens, mas também eventos e exposições relacionadas ao cultivo de flores.
2- Campos de lavand- a da Provença, França - São vastas plantações de lavanda conhecidas por suas deslumbrantes paisagens roxas e aroma característico
Ficam na região de Provence-Alpes-Côte d'Azur, com cidades famosas como Gordes, Valensole e Sault. Começaram a ser cultivados em grande escala no século 19, mas o uso de lavanda na região remonta à Idade Média.
3- Fuji Shibazakura, Japão - Fica na região de Fujikawaguchiko, com vastas extensões de shibazakura (flores de musgo rosa) que florescem na primavera, com o Monte Fuji ao fundo.
Também há tulipas, narcisos, e outras flores sazonais que complementam o belo cenário durante um festival que atrai muitos visitantes.
4- Miracle Garden, Emirados Árabes Unidos - É um enorme jardim floral localizado em Dubai, Inaugurado em 2013, é conhecido por suas impressionantes exibições de flores.
As principais flores são petúnias, gerânios, margaridas, e várias espécies de flores exóticas. Também ha arranjos criativos e esculturas feitas de flores, atraindo milhões de visitantes anualmente.
5- Hitachi Seadide, Japão - Abriga vastas extensões de flores, como as nemófilas e os cosmos, atraindo muitos visitantes, especialmente durante a primavera e o outono.
O parque fica na cidade de Hitachi, em Ibaraki, a 150 km ao nordeste de Tóquio. O Parque Hitachi Seaside ocupa cerca de 350 hectares
São milhões de flores em varios campos cobertos de girassóis que florescem simultaneamente durante a temporada, atraindo visitantes por sua beleza cênica e atmosfera pitoresca.
7- Campos de papoula de Zamora, Espanha - São vastas extensões de flores vermelhas que florescem na primavera, criando paisagens deslumbrantes na região.
Pelo mundo existem vastos e coloridos campos de flores que ganham vigor na paisagem. O perfume das flores é uma atração a mais. Saiba alguns que se destacam pela beleza e pelo papel turístico.
Além das papoulas, é comum encontrar flores como margaridas, girassóis e outras plantas silvestres que enriquecem a paisagem.
Além da canola, Luoping também abriga outras flores, como margaridas e flores silvestres, mas a canola é a mais emblemática, criando paisagens deslumbrantes durante a floração
9- Deserto do Atacama, Chile - Tem uma florada excepcional, que ocorre principalmente entre agosto e setembro, após chuvas raras.
Brotam flores do deserto, cactos, malvas e adesmias. fFores coloridas contrastam com a aridez do deserto, criando um espetáculo visual impressionante.
10- Valley Skagit, Estados Unidos - Conhecido por campos especialmente tulipas. O parque começou a se destacar na produção de flores na década de 1980.
O Festival de Tulipas de Skagit, que acontece anualmente em abril desde 1984 ajuda a promover essa tradição. Também tem lírios e narcisos.
11- Bloemen Park de Holambra, Brasil - Inaugurado em 1999, o parque destaca-se por sua diversidade de espécies florais, incluindo tulipas, rosas, lírios, gerânios e muitas outras.
Frequentemente, são realizados eventos e festivais de flores, especialmente durante a Festa das Flores e da Grama.Oferece workshops e palestras sobre cultivo de flores e jardinagem.
6- Campos de girassol da Toscana, Itália - Eles estão localizados em várias cidades da região, como San Gimignano, Volterra e Pienza.
