Após revelar emoção por “voltar a andar”, Fernando Fernandes apresenta sua morada ideal no Ceará

A casa na Taíba foi reformada em três etapas: retrofit do sobrado original, área de lazer com piscina e gourmet, e transformação da edícula em casa para familiares. O imóvel tem 240 m² e reflete seu estilo de vida ativo e acolhedor. A arquitetura valoriza privacidade, natureza e funcionalidade.
Localizada em São Gonçalo do Amarante, a casa une esporte, história e conforto à beira-mar. O ex-BBB e atleta paralímpico se conectou com a energia do lugar e decidiu preservar sua essência. O projeto inclui garagem para equipamentos, academia e espaços para receber amigos com liberdade.
'Admito que menosprezei o aparelho, achei que fosse mais do mesmo, mas, não. Eu não tenho sensibilidade nas pernas, mas senti os meus pés em contato com o chão... Isso me arrepiou', descreveu.
O momento em que 'caminha' com o exoesqueleto foi registrado e publicado nas redes sociais.
Em entrevistas anteriores, o ex-BBB havia relatado como pessoas passaram a tratá-lo de forma diferente após o incidente.
Nascido em São Paulo, em 28 de março de 1981, Fernando Fernandes ganhou notoriedade em 2002 ao participar do Big Brother Brasil, quando foi o terceiro eliminado da casa.
Na época, ele trabalhava como modelo para marcas como Dolce e Gabbana e Abercrombie e Fitch, e também já havia atuado como boxeador.
O apresentador e ex-BBB Fernando Fernandes encontrou sua casa dos sonhos na praia da Taíba, Ceará, após se apaixonar pelo local praticando kitesurfe. A residência rústica entre coqueiros foi comprada no início da pandemia e, apesar de reformada, preserva a história do imóvel, construído em 1981, mesmo ano de nascimento do atleta.
Em junho de 2025, Fernandes contou como foi sua experiência ao voltar a andar após 16 anos, utilizando um sistema de exoesqueleto robótico, equipamento que consegue dar mobilidade a pessoas que sofrem de paralisia.
Durante uma participação no programa Domingão com Huck, ele disse ter se emocionado ao sentir os pés tocarem o chão, mesmo sem sensibilidade nas pernas.
No Canal Off, apresentou o 'Além dos Limites', em 2018. Ainda na Globo, comandou o reality 'No Limite', de 2022 a 2023, tornando-se o primeiro cadeirante a comandar um programa desse gênero no Brasil.
Em 2023, Fernandes foi um dos participantes do 'The Masked Singer Brasil', vestido de circo.
Na vida pessoal, Fernando já namorou a atriz Danielle Winits, assim que saiu do BBB. Segundo ele, o romance não engatou por causa do assédio dos paparazzi.
Ele também se relacionou brevemente com a austríaca Viktoria Schwarz, campeã mundial de canoagem, e foi casado por três anos com a também modelo Laís Oliveira.
No fim de julho, Fernando acrescentou mais uma façanha à sua trajetória: participou de duas das etapas mais difíceis do Rally dos Sertões 2025, percorrendo 948 km entre a Bahia e Pernambuco.
Ele pilotou um Veículo Utilitário de Tarefa (UTV) adaptado ao lado do navegador Fábio Machado, acelerando e freando com a mão esquerda e controlando o volante com a direita.
Para o desafio, o ex-BBB se preparou com treinos de musculação e ciclismo, reforçando tanto a resistência física quanto o preparo mental.
Apesar das dificuldades técnicas e da exaustão, Fernando destacou o aprendizado e a emoção de participar da competição e revelou o desejo de correr todas as etapas na próxima edição.
Conhecido por buscar experiências radicais, Fernando já sobrevoou o vulcão Pacaya, cruzou o deserto do Saara em handbike e explorou regiões extremas da Islândia.
Após o reality, Fernando Fernandes precisou se reinventar e decidiu se tornar paratleta.
Ele se destacou na paracanoagem, conquistando quatro títulos mundiais consecutivos entre 2009 e 2012.
