Dezesseis anos sem Patrick Swayze: cinzas do ator foram espalhadas no rancho onde ele viveu

Patrick Swayze nasceu em 18 de agosto de 1952, em Houston, Texas. Ator carismático, ele também foi cantor, compositor e dançarino. E até hoje tem uma legião de admiradores.
Um dos maiores sucessos de Patrick, 'Dirty Dancing' lhe deu a chance de destacar seu talento para a dança. Suas coreografias com a parceira Jennifer Grey entraram para a galeria de clássicos do cinema.
O gosto de Patrick pela dança foi por influência da mãe, Patricia Yvonne, apelidada de Patsy, coreógrafa e dançarina. Na foto, Patsy com Patrick e Lisa Niemi (aluna dela, que se casou com Patrick)
Patrick começou a carreira justamente como dançarino clássico, mas enfrentou problemas por causa de lesões sofridas na juventude ao jogar futebol americano. Então, optou por priorizar a carreira de ator.
Seu primeiro filme foi 'A Febre dos Patins', em 1979, no qual interpreta o personagem Ace.
Em 1981, atuou na famosa série de TV 'M.A.S.H' (1972–1983), no papel de Gary Sturgis.
Um de seus maiores sucessos foi 'Ghost: Do Outro Lado da Vida' (1990), filme conta a história de um homem, que, mesmo depois de morto, tenta proteger a amada (interpretada por Demi Moore).
Pelo filme, Whoopi Goldberg ganhou Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel de Oda Mae Brown e declarou que devia a premiação a Swayze. Ela foi escalada para o filme a pedido do ator.
Patrick também protagonizou um sucesso ao lado de Keanu Reeves: 'Caçadores de Emoções', em 1991. Swayze interpreta Bodhi, um homem místico que vive numa comunidade de surfistas e mostra uma nova visão do mundo a Johnny (vivido por Keanu Reeves), um jovem policial disfarçado.
Na vida real, Patrick foi casado por 34 anos com Lisa Niemi. Ele a conheceu na escola de dança de Patsy, mãe de Patrick.
O casal não teve filhos. Lisa fez tratamentos para engravidar e teve dois abortos espontâneos. Patrick Swayze era admirado também pela beleza e pelo charme. Em 1991, ele foi eleito o homem mais sedutor do mundo pela Revista People.
Em 2008, Patrick Swayze começou a se tratar de câncer no pâncreas. Ele teve o diagnóstico da doença depois de pensar inicialmente que sofria de indigestão crônica.
Em julho de 2008, ele celebrou seus 56 anos no set de filmagem da série 'The Beast', seu trabalho realizado em pleno tratamento da doença. Na ocasião, o ator disse: 'Eu sou um milagre'.
Durante meses, ele recorreu a tratamentos, mas houve metástase, atingindo também o fígado. Em 5 de janeiro de 2009, Swayze falou pela primeira na TV sobre a doença. Dez dias depois, foi internado.
O consumo frequente de bebidas e cigarros por Patrick Swayze dificultou o tratamento e agravou a doença, segundo os médicos. Depois de um período internado, o ator foi para seu rancho no Novo México, onde viveu os últimos momentos.
No livro de memórias 'Worth Fighting for: Love, Loss and Moving Forward', a mulher dele, Lisa, contou detalhes dos últimos dias do astro.
Ela revelou que suas últimas palavras para ele foram 'Eu te amo', e ele retribuiu com as mesmas palavras.
Patrick Swayze morreu em 14 de setembro de 2009. Seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas no rancho.