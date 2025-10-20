Papa homenageia Dorothy Stang e relembra mártires do século XXI

Daniella Perez - A atriz tinha 22 anos quando foi assassinada com 18 golpes de tesoura, em 28/12/1992, por Guilherme de Pádua, seu parceiro na novela 'De Corpo e Alma', e a mulher dele, Paula Thomaz. Ambos foram condenados a quase 20 anos de prisão, mas após 6 anos foram soltos. Guilherme morreu em 2022.