Flipar Istambul: a fascinante cidade cosmopolita que fica em dois continentes A cidade de Istambul, na Turquia, é repleta de construções históricas e impressionantes. Visitar o local é conhecer não apenas sobre a cultura turca mas da própria humanidade, já que o local foi palco de civilizações antigas. Conheça os principais pontos turísticos da cidade que fica na Europa e na Ásia.: Por Lance

Benh LIEU SONG/Wikimedia Commons