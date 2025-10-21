Obra de Picasso desaparece misteriosamente antes de exposição em Granada

A peça 'Natureza Morta com Violão', feita em 1919 com guache sobre papel, seria uma das atrações da exposição que abriria em 9 de outubro no museu. O transporte foi realizado por uma empresa especializada, sob vigilância contínua por vídeo, e nenhum incidente foi registrado nas gravações.
O sumiço foi percebido apenas quando as outras obras foram desembaladas, na segunda-feira seguinte. A peça já foi incluída no banco internacional de arte roubada, e a polícia tenta determinar em que momento desapareceu.
Casos de furtos envolvendo criações de Picasso não são raros, o que reforça o interesse por sua trajetória e pela influência que o artista exerceu no século XX.
Recentemente, o retrato de uma mulher misteriosa foi identificado em um quadro de Picasso. Com o uso de uma tecnologia moderna com infravermelho, pesquisadores do Courtauld Institute of Art, da Grã-Bretanha descobriram a figura na obra “Retrato de Mateu Fernández de Soto”.
'Há muito tempo suspeitamos que outro desenho estava atrás do retrato de De Soto porque a superfície da obra tem marcas e texturas reveladoras de algo abaixo', declarou em comunicado Barnaby Wright, vice-diretor da Courtauld Gallery.
A obra, que retrata o escultor que era amigo de Picasso, ficou m exposição na Courtauld Gallery Londres. Ela foi criada em 1901, no chamado Período Azul do artista, que marcou uma nova linguagem visual do espanhol.
Pablo Picasso é uma das figuras mais emblemáticas da arte moderna. Ele nasceu em 1881 e até hoje é referência artística mundial.
Nascido em 25 de outubro de 1881, em Málaga, Espanha, ele se tornou um ícone por suas inovações e pela profundidade de sua obra. Desde cedo, ele demonstrou talento para a arte, sendo influenciado por seu pai, um professor de desenho.
Com apenas 14 anos, ele ingressou na Escola de Belas Artes de Barcelona, onde aprimorou suas habilidades.
Aos 19 anos, em 1901, Picasso se mudou para Paris, onde se envolveu com o ambiente boêmio e artístico da cidade. Foi nesse contexto que começou a abordar temas mais profundos e emocionais, criando obras que capturavam a dor e a solidão.
O início do século 20 marcou o começo do que ficou conhecido como o Período Azul (1901-1904). Esse fase foi desencadeada pela morte de seu amigo Carlos Casagemas.
A perda afetou profundamente Picasso, que adotou uma paleta predominantemente azul e explorou temas como a tristeza e a melancolia.
Esse momento foi influenciado por suas novas interações sociais e suas experiências com o circo e a vida boêmia. Ele começou a retratar artistas de circo, como acrobatas e palhaços, refletindo uma atmosfera mais otimista. Obras como 'Família de Saltimbancos' e 'O Acrobata' mostram essa nova fase, onde cor e leveza substituem a tristeza de antes.
A década de 1910 trouxe uma revolução na arte com o surgimento do cubismo, movimento cofundado por Picasso e Georges Braque.
Esse estilo inovador desafiou as convenções tradicionais de representação visual, fragmentando formas e objetos em ângulos múltiplos.
O cubismo não apenas transformou a obra de Picasso, mas também teve um impacto duradouro em toda a arte moderna. Ele desafiou a maneira como as pessoas viam e interpretavam a realidade, incentivando uma nova forma de pensar sobre a representação.
Após a Primeira Guerra Mundial, Picasso passou por uma fase de neoclassicismo, onde revisitava formas clássicas e retratava figuras de maneira mais tradicional.
Contudo, sua busca por novas expressões o levou a explorar o surrealismo. Durante essa fase, ele criou obras que combinavam o sonho e a realidade, refletindo a complexidade da psique humana - uma de suas obras mais famosas, 'Guernica' (1937), é neste estilo.
A vida pessoal de Picasso foi tão intensa quanto sua obra. Ele teve vários relacionamentos significativos, e suas parceiras frequentemente influenciavam sua arte. Na foto, Olga Koklova , bailarina ucraniana do Ballets Russes, uma de suas primeiras musas artísticas. Eles foram casados de 1918 a 1955.
Picasso também se envolveu em questões políticas, especialmente durante a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Ele se tornou um membro do Partido Comunista e utilizou sua arte para expressar suas opiniões e críticas sociais.
Pablo Picasso faleceu em 8 de abril de 1973, em Mougins, França, mas seu legado continua a influenciar artistas e movimentos até hoje. Sua capacidade de inovação e transformação o tornou um dos pilares da arte moderna. Ele não apenas desafiou as convenções artísticas, mas também inspirou uma nova geração de criadores a explorar suas emoções e questionar a realidade.
Picasso permanece uma figura central na história da arte, simbolizando a busca constante por novas formas de expressão e a luta contra a opressão.