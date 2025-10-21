Invasão de privacidade: Moradora dá de cara com drone voando dentro de casa

De acordo com a legislação brasileira, para realizar operações comerciais com drones é preciso ter registro das aeronaves e seguro contra danos a terceiros. Além disso, são necessárias autorizações de órgãos como a Agência Nacional de Aviação Civil - a Anac -, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo e da Agência Nacional de Telecomunicações - A Anatel.