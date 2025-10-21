Flipar Gordura boa faz bem à saúde: Veja alimentos com lipídios saudáveis para seu dia a dia Na hora da alimentação, nem todas as gorduras são consideradas nocivas para o organismo. Pelo contrário. As gorduras insaturadas têm ácidos graxos e, quando consumidas com moderação, podem ajudar a reduzir o nível do colesterol e o risco de doença cardíaca. Por Lance

vivienviv0/Pixabay