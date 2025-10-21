Batman, 86 anos: artistas que viveram o super-herói

Recentemente, o ator Jake Gyllenhaal, que está em evidência no remake de 'Matador de Aluguel', revelou que tentou interpretar Batman no cinema, mas não conseguiu. Foi na audição para 'Batman, o Cavaleiro das Trevas'. Ele fez o teste ao lado de Heath Ledger, que ganhou o papel do Coringa. Mas Jake perdeu Batman para o ator Christian Bale.