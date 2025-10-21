Batman, 86 anos: artistas que viveram o super-herói

Em 2024, para celebrar os 85 anos do personagem, a DC publicou ilustrações criadas por vários artistas, inclusive uma do artista brasileiro João Marcos Mendonça (foto), que recriou a capa histórica em xilogravura (feita em matriz de madeira). Em 2025, Batman avançou para 86 anos.
Batman é um personagem tão cativante que muitos atores de peso já o encarnaram no cinema. E há quem sonhe em ganhar o papel. Recentemente, Alan Ritchson, astro da série 'Reacher'., disse, com todas as letras, que gostaria de interpretar o super-herói no cinema.
'Vou gritar do alto: Eu quero ser Bruce Wayne. Sabe qual o poder dele? Inteligência. O cara é inventivo e todos os gadgets', afirmou.
Recentemente, o ator Jake Gyllenhaal, que está em evidência no remake de 'Matador de Aluguel', revelou que tentou interpretar Batman no cinema, mas não conseguiu. Foi na audição para 'Batman, o Cavaleiro das Trevas'. Ele fez o teste ao lado de Heath Ledger, que ganhou o papel do Coringa. Mas Jake perdeu Batman para o ator Christian Bale.
Outro ator que tentou ser Batman e não conseguiu é Cillian Murphy. Ele fez audição para o homem-morcego, mas acabou ganhando o papel do vilão Espantalho em “Batman Begins” (2005). Ali nasceu a parceria com o diretor Christopher Nolan, com quem trabalharia em “A Origem” (2008), “Dunkirk” (2017) e'Oppenheimer' (que lhe valeu o Oscar de Melhor Ator)
Veja, então, atores que conseguiram viver o adorado Homem-Morcego no cinema e também na televisão.
Lewis G. Wilson: Muita gente não sabe, mas este foi o primeiro ator a interpretar o Homem-Morcego na história. Com apenas 23 anos, o ator ainda nem era famoso e protagonizou uma série do Batman em 1943.
A produção contou com 15 episódios e, na época, recebeu uma enxurrada de críticas negativas. Além disso, os críticos não gostaram nada da voz do ator, dizendo que era muito alta para um homem que vivia na noite.
Robert Lowery: Assumiu o papel de Batman em outra série de 15 capítulos intitulada 'Batman and Robin', lançada em 1949. Ao contrário de Wilson, Lowery já era um ator experiente, com 36 anos.
Embora Lowery tenha interpretado o Batman apenas na série, ele fez uma participação em “As Aventuras do Superman” (1952), com o ator George Reeves. Foi a primeira vez que Batman e Superman surgiram juntos no cinema.
Adam West: Ganhou grande fama ao interpretar Batman na série de televisão 'Batman e Robin', exibida entre 1966 e 1968. Sua abordagem cômica e bem-humorada se tornou um marco na cultura popular.
Depois da série, o ator precisou fazer aparições públicas vestido de Batman para ganhar dinheiro. Em 1977, ele voltou à cena como o Batman, dublando o desenho “As Novas Aventuras do Batman”.
Michael Keaton: Interpretou o herói da DC nos filmes dirigidos por Tim Burton: 'Batman' (1989) e 'Batman Returns' (1992). Sua interpretação foi elogiada por dar uma abordagem mais sombria e realista ao personagem.
Além do primeiro filme com Keaton ter sido um sucesso de bilheteria, o ator é cultuado até hoje pelo papel, tanto que ele ressurgiu como Batman no filme “The Flash”, lançado em junho deste ano.
Kevin Conroy: Ator e dublador, Conroy assumiu o papel de dar voz ao icônico personagem do Batman em inúmeras séries e animações dedicadas ao herói a partir de 1992.
Val Kilmer (1995): Assumiu o papel em 'Batman Forever' (1995), dirigido por Joel Schumacher. Seu desempenho foi até bem recebido na época, mas ele não retornou para futuros filmes da franquia.
Uma série de rumores indicam que Kilmer e Schumacher se desentendiam constantemente no set de filmagens e o diretor chegou a descrever o ator como “infantil e impossível”, inviabilizando seu retorno.
George Clooney: Na volta de Joel Schumacher na direção, o escolhido da vez para interpretar o Batman foi George Clooney, em 'Batman & Robin' (1997). O filme, no entanto, foi um completo desastre de público e crítica.
Christian Bale: Estrelou a trilogia de Christopher Nolan, composta pelos filmes 'Batman Begins' (2005), 'The Dark Knight' (2008) e 'The Dark Knight Rises' (2012). Bale retomou a versão mais soturna e complexa do herói e foi muito bem recebido pelo público.
Depois de algumas decepções e quase 10 anos fora dos holofotes, os novos filmes do Batman de Nolan até hoje são considerados uma volta por cima do herói nas telonas.
Will Arnett: O ator emprestou a voz ao personagem em 'Uma Aventura Lego' (2014), 'Lego Batman: O Filme' (2017) e 'Uma Aventura Lego 2' (2019). O trabalho dele foi muito elogiado, principalmente por conseguir dar toques de comédia ao Homem-Morcego.
Ben Affleck: Interpretou o Batman no recente universo cinematográfico da DC, primeiro em 'Batman vs Superman: A Origem da Justiça' (2016) e depois em 'Liga da Justiça' (2017). Sua atuação divide opiniões entre os fãs até hoje.
Robert Pattinson: O ator britânico assumiu o manto do Cavaleiro das Trevas no filme 'The Batman', dirigido por Matt Reeves e lançado em 2022. Sua interpretação trouxe uma abordagem mais jovem e explosiva ao personagem.
Por ter ficado marcado pelo papel do vampiro Edward na saga “Crepúsculo”, a escolha de Pattinson foi vista com desconfiança quando foi anunciada, mas o filme acabou sendo muito bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público.