Obra suprema do Louvre, Mona Lisa já foi furtada e viralizou para promover filme de vilão

Os ladrões conseguiram levar oito peças da coleção de joias e pedras preciosas avaliadas em milhões de euros.
O caso fez muita gente se lembrar de 1911, quando um funcionário do museu conseguiu levar sob o casaco um dos quadros mais famosos do mundo: a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci.
Também chamada de 'La Gioconda', a Mona Lisa é uma das telas mais célebres e estudadas da história da arte, criada por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506.
A obra retrata uma mulher com expressão serena e um sorriso enigmático, considerada símbolo do mistério e da perfeição artística do Renascimento italiano.
Acredita-se que a modelo seja Lisa Gherardini, esposa do comerciante florentino Francesco del Giocondo, o que explica o nome alternativo do quadro.
Realizada a óleo sobre madeira de álamo, a obra foi feita a partir da técnica do sfumato, desenvolvida por Da Vinci para criar transições sutis entre luz e sombra, conferindo realismo e profundidade ao rosto e à paisagem ao fundo.
Medindo apenas 77 cm por 53 cm, a Mona Lisa hoje é considerada um símbolo universal da arte e a principal atração do Museu do Louvre.
A obra criada por Da Vinci é tão popular que já foi referenciada diversas vezes em outros contextos, demonstrando sua enorme influência cultural.
Em 2024, a obra de arte 'ganhou' um sorriso de batom para uma divulgação do filme “Coringa: Delírio a Dois”.
O vídeo promocional mostrava Lady Gaga, que interpreta a personagem Arlequina no filme, marcando o quadro com o sorriso vermelho.
Em agosto de 2024, o Louvre substituiu a icônica tela por uma foto que viralizou nos Jogos Olímpicos de Paris.
A troca temporária foi feita para celebrar o sucesso da competição na capital francesa.
A foto em questão foi um registro impressionante feito pelo fotógrafo Greg Martin, que mostra o momento exato em que a Lua aparece no centro de um dos arcos olímpicos.
A imagem foi escolhida por meio de uma votação online realizada pelo site oficial das Olimpíadas 2024.
Ainda em 2024, em junho, deu o que falar na web uma visitinha 'privada' que a modelo norte-americana Kendall Jenner fez ao Louvre.
A socialite postou a mensagem 'Louvre à meia-noite' em sua rede social, com fotos em que aparecia descalça e sozinha nos salões, inclusive diante da Mona Lisa.
A postagem atraiu comentários sobre o 'poder' de Jenner e rendeu críticas de internautas: 'Por que esse privilégio', questionou um.
Muita gente não sabe, mas a visita ao Louvre pode ser reservada em certas situações. O museu tem uma tabela para casos especiais e, de acordo com a CNN, a locação por 90 minutos de passeio exclusivo, para até 4 pessoas, custa 34 mil euros (cerca de R$ 212 mil).