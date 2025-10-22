Origem do selo, um dos objetos mais desejados para coleções

Popularmente conhecidos como 'Olhos-de-Boi' devido ao seu formato arredondado, esses selos foram um marco na história das comunicações do país, colocando o Brasil entre as primeiras nações a adotar esse sistema.
Antes do Brasil, só a Inglaterra havia emitido selos postais no mundo, o 'Penny Black' três anos antes, em 1840.
Cinco meses antes do Brasil lançar o Olho de Boi, a cidade de Zurique, na Suíça, lançou um selo que não foi registrado por não ter tido circulação nacional.
No Brasil, o 'Olho de Boi' foi lançado com valores estampados neles: 30, 60 e 90 réis, moeda em circulação na época.
Em 2020, foram lançados esses com temática do combate à Covid-19.
Com o tempo, os selos se tornaram objetos de colecionismo e fascínio, muitas vezes comemorando eventos históricos, figuras importantes e patrimônios culturais.
Existem selos em homenagem ao centenário de nascimento de Candido Portinari (2003); ao bicentenário de Debret (1968) e até à arte ancestral brasileira das pinturas rupestres.
Em 2022, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) prestou tributo ao multifacetado artista plástico Daniel Azulay, que morreu em 2020.
Apesar de ser formado em Direito, Azulay se destacou como desenhista, escritor, pintor, músico e educador.
Junto aos Correios, ele dirigiu o filme 'Uma viagem pelo universo dos Selos', que foi apresentado em instituições de ensino de todo o Brasil durante anos, como parte do Projeto Filatelia nas Escolas.
A filatelia é uma prática que envolve a coleta, classificação e apreciação de selos, envelopes, carimbos e outros itens postais.
Os filatelistas, como são chamados os entusiastas dessa atividade, frequentemente se interessam não apenas pelos selos em si, mas também pela história e o contexto cultural e social que eles representam.
Durante a Semana de Arte Moderna ocorrida em 1992, em São Paulo, nomes como Anita Malfatti e Di Cavalcanti marcaram presença e tiveram suas artes retratadas em selos.
A criação do selo postal foi uma grande inovação para a época, revolucionando a forma como as pessoas se comunicavam à distância.
Ser um dos primeiros países a adotar o sistema de selos é motivo de orgulho para os brasileiros.
Muitos selos têm designs belíssimos, criados por artistas renomados. São verdadeiras obras de arte em miniatura.
Muitos museus possuem exposições sobre a história dos Correios e coleções de selos.
Em 2022, foi celebrado o Centenário da Semana de Arte Moderna. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), os Correios lançaram quatro selos em alusão às principais áreas do evento: literatura, artes plásticas, música e arquitetura.
Em 2023, os Correios lançaram uma releitura do selo Olho de boi, que completou 180 anos de lançamento. O artista Fábio Lopez foi o responsável pelo novo design.