Flipar 84 anos da Mulher-Maravilha: a história da super-heroína que virou símbolo de empoderamento Criada nos quadrinhos da DC Comics, a Mulher-Maravilha celebra 84 anos em 21 de outubro de 2025 como uma das maiores heroínas da cultura pop e um símbolo de empoderamento e força feminina. Por Lance

DC Comics wikimedia commons