Quase 40 crianças morrem por ano nos Estados Unidos trancadas em carros sob o sol

A Agência de Transportes dos Estados Unidos alertou que as mortes acontecem por causa do calor excessivo no veículo durante as estações mais quentes do ano.
O alerta serve para qualquer lugar do mundo. Não se deve jamais deixar uma criança dentro de um carro. Mas, por incrível que pareça, existem casos em que a pessoa se distrai e esquece que está com o filho.
Um caso que teve grande repercussão nos EUA ocorreu no dia 19 de julho de 2023.
Foi em Harlingen, uma cidade de 65 mil habitantes que fica no Texas, estado localizado no sul dos Estados Unidos.
Um homem fechou o carro, deixando a chave do lado de dentro, e não conseguia mais abrir a porta. Um bebê estava dentro do veículo.
O pai se desesperou e procurou algum objeto para tentar quebrar o vidro do carro e retirar a criança. Ele começou a bater com força para destruir o vidro.
Várias pessoas que passavam na hora decidiram parar para prestar auxílio. O homem conseguiu abrir um buraco no vidro dianteiro do carro.
O buraco teve que ser grande o suficiente para que um adulto passasse e puxasse o bebê. Foi preciso ter muito cuidado para evitar ferimentos.
Autoridades advertiram que o correto seria chamar os bombeiros para que o socorro fosse feito de forma adequada, sem risco para a criança.
Muitas pessoas ficaram chocadas com a cena. No Tik Tok, uma das gravações publicadas na plataforma chegou a ter mais de 5 milhões de visualizações e 10 mil comentários
Na ocasião, os Estados Unidos estavam passando por uma forte onda de calor, com temperaturas de quase 40º C.
Havia até alertas emitidos por prefeituras de várias cidades para que as pessoas se hidratassem.
Os carros, portanto, viravam verdadeiros fornos quando ficavam parados por muito tempo sob o sol.
No dia em que a criança ficou presa no carro , a temperatura da cidade de Harlingen alcançou 38º C,.
Foi por causa da temperatura elevada que o pai, em vez de chamar socorro, preferiu agir por conta própria. Ele estava correndo contra o tempo.
Na ocasião, depois do resgate do bebê, a imprensa divulgou que a temperatura dentro do carro poderia subir até 10º C em pouco mais de dez minutos.
Depois que o bebê foi retirado do carro, o pai chamou uma ambulância para verificar o estado da criança.
Os socorristas prestaram atendimento no local e verificaram que criança passava bem, sem qualquer risco.