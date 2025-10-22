Flipar Cansada de ter filhos (7 ao todo), mulher de Alec Baldwin desabafa: ‘Ele ainda quer mais’ A mulher de Alec Baldwin revelou recentemente que está cansada de ter filhos, pois já são 7 ao todo com o ator americano. Mas ele insiste que quer ter mais um. E detalhe: Baldwin ainda tem um oitavo filho, o primogênito, da época em que ele vivia com a atriz Kim Basinger. Por Lance

Reprodução Instagram