Flipar Ator morre dormindo e reduz lista dos nonagenários estrangeiros do telão A morte do ator Jack Betts , aoa 96 anos, no dia 19/6/2025, reduziu a lista de famosos que ainda estão vivos após os 90 anos de idade. Um sobrinho do ator revelou à revista Variety que Betts morreu dormindo, em Los Osos, na Califórnia. O FLIPAR reportou na ocasião e republica para quem não viu. Por Lance

Angela George wikimedia commons