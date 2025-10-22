Duplas perfeitas na gastronomia: alimentos que combinam com perfeição

Algumas combinações são mais saudáveis; outras nem tanto. Mas todas se destacam no menu pelo casamento perfeito. Veja outras duplas da culinária que conquistaram o gosto da maioria dos consumidores.
Feijão e arroz - Clássico. O feijão tem proteína vegetal, cálcio, potássio, fósforo e é ótima fonte de ferro. O arroz tem sais minerais, fibras e aminoácidos.
Ambos têm carboidratos e vitaminas do complexo B. Juntos, fazem um prato nutritivo e delicioso. Algumas pessoas gostam de acrescentar uma farofinha...
Abóbora e carne seca - O sabor adoçicado da abóbora combina com o sal da carne seca, num prato bonito e nutritivo.
A abóbora é rica em potássio e sua coloração se deve aos carotenoides, que se transformam em vitamina A. Já a carne seca tem alta concentração de proteína, zinco e selênio, com propriedades antioxidantes.
Rabada e agrião - A rabada tem micronutrientes dos ossos e é ótima fonte de colágeno, que fortalece tendões e articulações. O agrião tem vitamina C e magnésio.
O segredo é guardar o caldo da fervura e depois colocá-lo de volta quando a rabada já estiver refogada. O agrião só entra já com o fogo desligado: fica 5 minutos na panela tampada.
Pernil e abacaxi - A carne suína tem menos gordura que a bovina, mas mantém as proteínas, vitaminas do complexo B e ferro.
O abacaxi tem vitamina C e potássio. Além de combinar o sabor, o abacaxi umedece a carne suína magra.
Tomate e muçarela de búfala. Esta muçarela (com ç, não com ss, como a maioria pensa) é feita de leite de búfala. Tem 48% de proteína e 50% de cálcio a mais que o queijo convencional, e baixo índice de sódio.
A muçarela de búfala combina bem com tomate, rico em vitaminas e sais minerais, e pouco calórico (o que compensa o elevado teor de calorias do queijo).
Macarrão e almôndegas - A almôndega tem proteínas e é rica em zinco. Mas peca pelas taxas de gordura (9g a cada 100g do alimento) e sódio (550mg)
O macarrão ideal para esse prato é o espaguete ou o penne, de preferência al dente (cozido, mas sem deixar ficar mole).
Purê de batata e carne moída . A melhor carne para moer é o acém. Fica mais suculenta (por causa dos lipídeos) do que uma carne mais nobre, como o filé.
A proteína animal combina bem com o purê de batata, que pode ficar mais ou menos gorduroso conforme a quantidade de manteiga na mistura. A batata é rica em niacina e potássio. E dá energia.
Chuchu e camarão - Chuchu costuma ser sinônimo de 'sem graça'. Mas experimente colocar camarões.
Justamente por não ter sabor pronunciado, o chuchu absorve o gosto do camarão, equilibrando o prato. O camarão tem todos os aminoácidos necessários ao organismo. É ótima fonte de ômega 3. O chuchu tem vitaminas, cálcio e potássio.
Bife e batata frita; Junta a proteína da carne com as propriedades energéticas da batata dá um resultado irresistível.
Quem não quer fritura pode grelhar a carne e colocar a batata no AirFryer, sem óleo. Há quem substitua a carne por hamburguer, que também combina com batata frita, mas é mais calórico e menos nutritivo.
Fígado e cebola - Quem imaginaria fazer fígado sem as rodelas de cebola? É praticamente 'obrigatório'. A melhor forma de fritar o fígado é no azeite.
A cebola entra quando o fígado está quase pronto, para ficar dourada sem tostar. O fígado é tão forte que médicos indicam para casos de anemia. A cebola tem vitaminas e sais minerais, com poder anti-inflamatório
Feijoada e couve- Uma feijoada pode incluir diversos salgados. Geralmente, lombo, carne seca, paio e pÃ© de porco.
Nutritiva, mas uma comida pesada, boa para ser consumida esporadicamente. A couve à mineira, bem fininha, é acompanhamento tradicional (rico em fibras, vitaminas e sais minerais).