Pizzas com sabores incomuns surpreendem o paladar; veja combinações criativas

As pizzas mais tradicionais e comuns são de muçarela (que muitos escrevem mussarela), presunto, calabresa, portuguesa e marguerita, entre outras. Fáceis de encontrar em qualquer restaurante ou lanchonete.
Mas existem pizzas com sabores alternativos, que surpreendem e também são fáceis de preparar no forno, com praticidade e rapidez. Veja alguns sabores especiais, capazes de transformar o lanche num 'evento'.
Carne seca com banana - Essa pizza é feita de carne seca sem sal e picada, cebolinha verde, banana-nanica em rodelas e requeijão. A combinação pode ser incomum, mas o sabor é delicioso. Sugerida por Guia da Cozinha.
Scamorza - O queijo italiano scamorza é o principal ingrediente dessa pizza. Molho de tomate, rodelas de tomate, folhas de manjericão e azeitonas são outros a serem acrescentados. Sugerida por Silvio Cicchi.
Coração - A pizza de coração é muito famosa na região Sul do Brasil. Ela é feita com coração de galinha, queijo muçarela, salsa e cebolinha picada. Sugerida por Dom Luigi.
Calabresa com cheddar - Composta por molho de tomate, queijo muçarela e orégano, além de calabresa e queijo cheddar. Sugerida por Dellagrana.
Caprese - Bela e gostosa, ela contém muçarela de búfala, tomate, folhas de manjericão e pesto de azeitonas. Sugerida por Revista Marie Clarie.
Alcachofra - Ela é feita especialmente com muçarela de búfala, corações de alcachofra e azeitonas fatiadas. Como complemento, outros ingredientes podem ser incluídos, como manjericão e tomate seco. Sugerida por Di'Napoli Delivery.
Alho Negro - Entre as diversas fórmulas está esta com cobertura de muçarela de búfala, manjericão, tomate-cereja, molho de tomate e alho negro. Sugerida por Olhar Turístico.
Tribeca - Além das deliciosos tiras de bacon crocante, a Tribeca contém cheddar, pepperoni e parmesão. Sugerida por Pizza Prime.
Califórnia - Com sabor agridoce, ela conta com queijo e frutas tropicais, como pêssego, goiaba, figo, abacaxi etc. Sugerida por Foodyas.
Americana - Entre as diferentes versÃµes que existem, a pizza americana geralmente leva tomate, muÃ§arela, ovos fatiados e bacon. Sugerida por Dom Carmino.
Francesa - Essa é a mistura de queijo cremoso com cogumelo. Sua preparação contém shitake, shimeji, champignon cobertos com catupiry e tomate cereja. Sugerido por Pizza Prime.
Mexicana - O nacho, clássico da culinária do México, é obviamente o ingrediente principal dessa pizza. A receita ainda traz carne moída apimentada e uma mistura de queijos cheddar, muçarela e requeijão. Sugerida por Bambinella.
Caipira - Farta, essa pizza traz molho de tomate, frango desfiado, queijo muçarela, presunto, milho, cebola, tomate, azeitona, orégano e pimentão fatiado. Sugerida por Rede Leve Pizza.
Jardineira - Nome diferente e gosto sem igual. Ela tem ingredientes como molho, palmito e o milho coberto com queijo muçarela. Sugerida por Sertão na Lenha.
Palmito e champignon - Além dos ingredientes que dão nome à pizza, ela leva cheddar vegano e azeitonas pretas. Sugerida por Revista Vegetarianos.
Cebola caramelizada - Além da cebola caramelizada, essa pizza contém molho de tomate com manjericão e queijo vegano. Sugerida por Chiquita Pizzas.
Abobrinha com aveia - A massa é feita com farinha, aveia e linhaça. Já o recheio é com abobrinha, queijo parmesão, sal e pimenta. Sugerida por Blog da Mimis.
Palmito e Brócolis - Essa pizza vegetariana requer tomate, palmito, azeitona preta, alecrim, queijo muçarela e fatias de tomate. Sugerida por Ana Maria Braga.
Banana nevada - Entre as sugestões de pizzas doces esta, composta por um recheio feito com bananas em rodelas, além de chocolate branco, açúcar e canela. Sugerida por Forneria Gagliasso.
Sorvete - Essa pizza doce é composta por chocolate preto ou branco, com uma bolas de sorvete em cima. Também pode enfeitar com chocolate granulado. Sugerida por Mavalerio.