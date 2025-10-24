Quando a morte “persegue”: Influenciador morre em acidente após anunciar cura do câncer

Ele tinha 55 anos e estava em seu carro, quando colidiu de frente com um caminhão.
De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a carreta invadiu a pista contrária no km 270.
Famoso na região onde vivia e nas redes sociais, João tinha mais de 640 mil seguidores no Instagram.
Em sua página, ele compartilhava momentos da rotina na fazenda e de convivência com os animais.
Em julho, ele deu entrevista ao g1 e comentou sobre como o contato com os animais foi essencial durante o tratamento contra o câncer:
'[...] Me ajudaram muito no meu câncer. Minha doença passou, fiz quimioterapia e nem lembro que tive câncer. Fui curado por meio dos meus bichinhos', afirmou na época.
Amigos da família relataram que a morte de João foi recebida com grande choque e tristeza.
Suas redes sociais foram inundadas por mensagens de homenagem e pesar.
João foi diagnosticado com câncer no reto em janeiro de 2024. Após dez meses de tratamento e cirurgia, ele afirmou que estava curado.
Ele começou a 'vida de influenciador' em 2020, quando passou a postar vídeos com seu cão Jack, um border collie de sete anos.
João cuidava de diversos animais, como cães, aves e até javalis que foram resgatados ainda filhotes.
Outros animais menos 'convencionais' também conviveram com João como veados, tucanos, cachorros-do-mato e quatis.
Todos viviam soltos na fazenda, podendo ir embora quando quisessem, e ele contou que fazia questão de respeitar esse ciclo natural.
Apesar do sucesso online, João afirmava não monetizar seus vídeos nem ter interesse em lucrar com eles.
'Não estou precisando de dinheiro [...] Para eu ganhar dinheiro, alguém vai ter que perder. Eu tenho compromisso com os meus seguidores', declarou ao g1 em junho.